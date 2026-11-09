Орбан след ареста на брат му: Аз съм истинската мишена

"Аз съм истинската мишена. По-малкият ми брат просто е използван, за да стигне до мен". Това написа бившият унгарски премиер Виктор Орбан в платформата Х след като стана ясно, че по-малкият му брат Арон е бил задържан. Според съобщения в пресата братът на Орбан е задържан по подозрение в трафик на хора. Антикорупционното бюро (NVVH) и Националното бюро за разследвания продължават разследването.
Отклонява ли се вниманието?
Новината за ареста на Арон Орбан след информацията, че Виктор Орбан е бил доносник на комунистическите тайни служби, което според Орбан се прави, за да се прикрие начина на боравене с архивите в Унгария.
"Днес правителството трябва да бъде подведено под отговорност пред Комисията за национална сигурност за начина, по който е боравило с архивите на тайната полиция от комунистическата епоха. Вместо обаче да бъде подведено под отговорност, то използва политическо преследване, за да отклони вниманието. Това, което се случва в Унгария, не е отчетност. Това е политически лов на вещици. Винаги, когато правителството се окаже в неудобно положение, то прибягва до тактиките на тайната полиция от комунистическата епоха. Целта на тази мръсна политическа игра е да елиминира опонентите си и да установи еднопартийна държава", написа Орбан в социалната мрежа. ОЩЕ: Виктор Орбан се оказа доносник на комунистическите тайни служби? Стари писма повдигат въпроси дали Путин го е държал на каишка
Today, the government should be held to account before the National Security Committee over its handling of the communist-era secret police archives. However, instead of facing scrutiny, it is using political persecution to divert attention. What is happening in Hungary is not accountability. It is a political witch hunt. Whenever the government finds itself in an embarrassing situation, it resorts to the tactics of the communist-era secret police. The aim of this dirty political game is to eliminate opponents and establish a one-party state. I am the real target. My younger brother is simply being used to get to me.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 9, 2026
Реакцията на Мадяр
Настоящият унгарски премиер Петер Мадяр също съобщи за ареста на брата на Орбан в социалната мрежа, като коментира и обвиненията на своя предшественик. "Разбира се, бившият премиер, както обикновено, веднага сочи с пръст другите", написа Мадяр. ОЩЕ: За трафик на мигранти: Арестуваха брата на Орбан