Междинните избори в САЩ - разгром за Тръмп и републиканците:

Орбан след ареста на брат му: Аз съм истинската мишена

09 ноември 2026, 13:34 часа 580 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Орбан след ареста на брат му: Аз съм истинската мишена

"Аз съм истинската мишена. По-малкият ми брат просто е използван, за да стигне до мен". Това написа бившият унгарски премиер Виктор Орбан в платформата Х след като стана ясно, че по-малкият му брат Арон е бил задържан. Според съобщения в пресата братът на Орбан е задържан по подозрение в трафик на хора. Антикорупционното бюро (NVVH) и Националното бюро за разследвания продължават разследването.

Отклонява ли се вниманието?

Новината за ареста на Арон Орбан след информацията, че Виктор Орбан е бил доносник на комунистическите тайни служби, което според Орбан се прави, за да се прикрие начина на боравене с архивите в Унгария.

"Днес правителството трябва да бъде подведено под отговорност пред Комисията за национална сигурност за начина, по който е боравило с архивите на тайната полиция от комунистическата епоха. Вместо обаче да бъде подведено под отговорност, то използва политическо преследване, за да отклони вниманието. Това, което се случва в Унгария, не е отчетност. Това е политически лов на вещици. Винаги, когато правителството се окаже в неудобно положение, то прибягва до тактиките на тайната полиция от комунистическата епоха. Целта на тази мръсна политическа игра е да елиминира опонентите си и да установи еднопартийна държава", написа Орбан в социалната мрежа. ОЩЕ: Виктор Орбан се оказа доносник на комунистическите тайни служби? Стари писма повдигат въпроси дали Путин го е държал на каишка

Реакцията на Мадяр

Настоящият унгарски премиер Петер Мадяр също съобщи за ареста на брата на Орбан в социалната мрежа, като коментира и обвиненията на своя предшественик. "Разбира се, бившият премиер, както обикновено, веднага сочи с пръст другите", написа Мадяр. ОЩЕ: За трафик на мигранти: Арестуваха брата на Орбан

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Унгария Виктор Орбан Петер Мадяр
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес