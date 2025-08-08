Войната в Украйна:

В Гърция още чакат американския посланик: Ето последното препятствие по пътя й

След като месеци наред Гърция чака своя американски посланик - само миналата седмица пристигането на Кимбърли Гилфойл отново беше отложено поради партийни спорове в Сената на САЩ, което попречи на завършването на поредица от ратификации, пише гръцкото издание Kathimerini. Освен ако не се появят някои допълнителни непредвидени политически или институционални препятствия - САЩ най-накрая ще имат посланик в Атина до октомври.

Гръцката медия счита за жалко, че е отнело толкова време, през което по-широкият регион на Гърция беше в пламъци, Израел и Иран водеха 12-дневна военна конфронтация, а войната в Украйна се изостряше – на Вашингтон да продължи напред и да финализира процеса на утвърждаване на Кимбърли Гилфойл, избраната от президента Доналд Тръмп за пратеник на САЩ в Гърция.

Готова ли е Гилфойл?

Гилфойл изглежда готова да поеме новата си роля. Тя може и да не произхожда от дипломатическия корпус, но има политически инстинкт, учи се бързо и има силна личност – характеристики, които могат да ѝ помогнат да осигури по-нататъшното укрепване на един вече силен съюз, издържал проверката на времето.

Изслушването на Гилфойл пред Комисията по външни отношения на Сената миналия месец преминаха гладко. Тя адекватно разгледа гръцко-американските отношения, Турция, както и тристранната схема между Гърция, Кипър и Израел, като същевременно ясно заяви интереса на Вашингтон към нарастващото значение на пристанището Пирея, което Китай включи в своята глобална стратегическа визия и инвестира съответно преди повече от 15 години. ОЩЕ: Американският посланик в Гърция е на път

Бившата телевизионна водеща и прокурор изглеждаше добре подготвена, когато отговаряше на въпроси от сенатори от двете партии – републиканците Джим Риш и Джон Барасо, и демократите Крис Ван Холен, Кори Букър и Крис Кунс – които са работили с региона и признават приноса на Гърция. Както се очакваше, тя постави специален акцент върху икономическите връзки и инвестициите, включително двустранното сътрудничество в областта на отбраната, отбелязвайки, че Гърция е закупила модерно американско военно оборудване или ще го направи в близко бъдеще. ОЩЕ: Няма го американският посланик в Гърция

Не на последно място, по отношение на гръцко-турските отношения, тя избра да не набляга толкова на стойността на международното право, колкото на преговорните способности на Тръмп за намиране на мирни решения в регионалните спорове – интересен подход, който може да се окаже спорен или решаващ, в зависимост от развитието на нещата.

Отношенията САЩ - Гърция

Отвъд специалната връзка между първата демокрация в историята и най-силната на планетата днес, отношенията между САЩ и Гърция са много полезни от геополитическа гледна точка, не само за двете страни, но и за по-широкия регион на Южна Европа и Източното Средиземноморие. Това са взаимноизгодни стратегически отношения, които се развиват при последователни правителства с много различни идеологически ориентации от двете страни. ОЩЕ: Пристанищата и китайското влияние: Задачата пред новия американски посланик в Гърция

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
