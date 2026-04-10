"В каменната ера сме": Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет. Путин с нова "невъзможна" цел на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските сили искат да създадат буферна зона не само по границата с Украйна, но и по тази с Беларус, каза украинският президент Володимир Зеленски по време на среща с журналисти. Според него заплаха от руските сили в момента не се вижда от отцепническия молдовски регион Приднестровие. "Заплахата е там, където са концентрирани руските войски. Днес наблюдаваме концентрация в други райони – на юг, в района на Запорожие. Основната им цел остава непроменена – районът на Покровск. Това е важен град за тях, отдавна се опитват да го превземат. И е важен за нас, защото там са нашата линия на отбрана и границите ни", каза Зеленски.

Президентът твърди, че руските сили планират да превземат няколко населени места в Донецка област до края на април, а именно Дружковка, Константиновка и Покровск. „Това е невъзможно, но не е първият път, когато поставят краен срок, а сега си поставиха такъв. Вече говорих за срещата си с британските разузнавателни служби – поддържаме отношения на доверие с тях. И те не виждат как руснаците биха могли да го направят“, добави Зеленски.

Той отбеляза също, че Украйна унищожава месечно толкова руски окупатори, колкото Москва мобилизира. Въпреки това обаче броят на вражеските сили на украинска територия нараства. „Смятаме, че те увеличават силите си, като набират войници от стратегическия резерв. Обсъдихме това с главнокомандващия и началника на Генералния щаб – как да противодействаме на това. Смятаме, че е рискован ход за руснаците, тъй като такива действия отслабват границите им с други държави, а ситуацията там е трудна. Въпреки това те предприеха тази стъпка“, отбеляза Володимир Зеленски.

Президентът на Украйна каза също, че Русия ще продължи да обстрелва населените места по фронтовата линия, по-специално регионите Херсон и Днепропетровск, както и Никопол и Одеса. „Веднага щом времето им позволи да започнат офанзива, те ще се опитат да го направят. Когато времето се влоши, ще използват повече дронове. Където могат да тероризират с FPV дронове – евтини дронове в големи количества – ще го правят. Трябва да сме подготвени за това, защото това е тяхната тактика“, обясни Зеленски, цитиран от УНИАН.

Междувременно ръководителят на президентската канцелария и бивш топ разузнавач Кирило Буданов каза, че Украйна няма да прекрати ударите по руска територия въпреки молбите на партньорите си. Той подчерта, че Киев действа в свой национален интерес в условията на продължаващата война - въпреки различията в мненията на съюзниците.

Гаранциите за сигурност

За Украйна е важно да разбере как ще реагират партньорите ѝ, ако руската агресия продължи, добави Зеленски, коментирайки работата по гаранциите за сигурност. „Договорихме се, че нашата страна ще представи своята визия, а партньорите ни ще дадат своя отговор на такъв проект. Важно е да няма слабости или грешки. Вторият въпрос е финансирането на нашата армия, което трябва да бъде ясно осигурено“, каза той.

Лидерът на Украйна добави, че конфигурацията на украинските системи за противовъздушна отбрана също се обсъжда отделно. По-конкретно, Киев иска списъкът с оръжията, които ще бъдат предоставени, да включва онези системи за ПВО, които са се доказали като ефективни по време на войната в Близкия изток и които досега не са били предоставяни на украинските сили. „Ако говорим за силни гаранции за сигурност, това означава, че се нуждаем от адекватни системи за противовъздушна отбрана. Освен това не вярвам, че руснаците няма да искат да дойдат отново. Но вярвам, че ако в Украйна има американска военна база или съвместна американско-европейска база, ще сме изложени на по-малко рискове“, добави Зеленски.

В този ред на мисли - генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза, че няколко държави се противопоставят на присъединяването на Украйна към НАТО, сред които Германия, Словакия, Унгария и САЩ. "Не мисля, че този въпрос се обсъжда в момента", добави бившият нидерландски премиер.

Същевременно Зеленски отхвърли изказванията на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс за „размяна на територии“ и за това, че нямало смисъл да се губят хиляди руски и украински животи за просто едно парче земя. Украинският президент посочи, че Ванс не участва в преговорите между Киев и Москва, и подчерта, че подобни коментари са израз на неразбиране на суверенната територия на Украйна и нейното значение: Джей Ди Ванс - примерът колко много САЩ спъват Украйна и променят света към лошо (ОБЗОР - ВИДЕО).

Новина и от мирните преговори, които на практика са в пълен застой заради войната на САЩ и Израел срещу Иран - Русия се опитва да убеди САЩ за пореден път в своите искания. Руският пратеник Кирил Дмитриев, който е ръководител на Фонда за преки инвестиции в страната, се срещна с представители на администрацията на Доналд Тръмп във Вашингтон, за да обсъдят евентуално мирно споразумение за Украйна и икономическо сътрудничество, докато Щатите обмислят удължаване на облекченията по санкциите. До 11 април важи лицензът, който Вашингтон издаде за свободна продажба на руски петрол, който е бил натоварен на танкери преди датата 12 март.

Руската икономика е в тежко положение: пореден пример

Докато Руската федерация се стреми към продължаване на войната и изпълнение на нови поставени цели на фронта, бюджетният дефицит на страната продължава да нараства и отново надхвърли годишния план. Според руското Министерство на финансите дефицитът на федералния бюджет за периода януари–март 2026 г. достигна 4,58 трилиона рубли. Това е повече от предвидената сума за цялата година (3,79 трилиона) и надвишава показателя за същия период на миналата година с 2,62 трилиона.

В същото време има основания да се смята, че тези цифри са занижени, тъй като руското Министерство на финансите по-рано съобщи за дефицит от 5,57 трилиона рубли само за първите два месеца.

Проблемът с интернета на руснаците също е голяма тема напоследък. Оплакванията от младежите към Путиновия режим продължават ударно - например млади жени в Москва казват, че животът им е загубил всякакво значение, след като вече не могат да ползват Telegram или TikTok. Ами ако VPN бъде напълно блокиран? На този въпрос те отговарят пред камерата на опозиционната медия SOTA: „Това е ужасно - телефонът няма да е телефон, а ще е просто една пантофка. Ще е безполезен, ще е просто една тухла“.

По някаква причина и хората в окупирания от руснаците Севастопол на украинския полуостров Крим не са особено доволни от посоката, в която се развива „руският свят“. Няма интернет, банковите услуги са на нула и не може да се работи или учи, няма ток/парно и също така е почти невъзможна комуникацията с близки и роднини - това се разбира от думите на възмутена рускиня. В същото време постоянно се задействат системите за въздушна тревога. "Какво още може да забраним? Ние сме в 21-ви век, а бясно се отправяме към каменната ера", казва тя. Явно някой ще трябва да ѝ подскаже, че причината е агресивната война на диктатора Владимир Путин срещу Украйна.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Минимална е промяната на дневна база, що се отнася до интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна, отчита украинският генщаб. На 9 април са станали 163 бойни сблъсъка спрямо 164 на 8 април. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 210 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 40 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3580 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 45 надолу. Руската армия е използвала 10 340 FPV дрона, което с около 240 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление отново е на първо място като интензивност на боевете – 33 руски пехотни атаки са отбити там, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Още 8 са станали в южното Олександриевско направление. Имало е 28 руски пехотни нападения североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 18 са били руските пехотни атаки при Гуляйполе, Запорожка област.

Петро Андрющенко, ръководител на украинския Център за изследване на окупацията, съобщи, че руските окупатори прехвърлят военна техника през Мариупол (Донецка област) в посока Гуляйполе. Според него на 8 април от Ростовска област на Руската федерация, през Мариупол, към Николско са били прехвърлени над 40 камиона с боеприпаси, 10 платформи с бронирани машини и над 35 транспортера с войници.

А ето какво прави руската окупация с поредния украински град в свое владение - украински военнослужещ използва дрон, за да заснеме разрушения град Олешки в област Херсон:

Що се отнася до фронта, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) през последното денонощие отчита единствено украински напредък в Пищане, югоизточно от Купянск. За контраатаки в северната част на Купянск пише руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора". Иначе по границата между Курска област на Русия и Сумска област на Украйна (Севернослобожанското направление) оператори на безпилотни летателни апарати от украинската гранична охрана, принадлежащи към бригадата „Стоманена граница“, са унищожили 6 руски укрития, едно артилерийско оръдие и превозно средство, скрито под мрежа срещу дронове, убили са и двама руски войници: ВИДЕО 18+.

Югозападно от Константиновка ВСУ се опитват да проведат контраатака и да попречат на "обкръжаването на града от тази посока. В самия град се водят ожесточени сражения в близост до жп гарата", пише руският канал "Два майора".

Война на ракети и дронове

През изминалата нощ Русия е атакувала Украйна със 128 дрона, около 85 от които са от типа „Шахед“. От тях 113 са били свалени или неутрализирани с електронно заглушаване. Регистрирани са попадания на 14 атакуващи безпилотни летателни апарата на 6 локации, както и падане на отломки от свалени дронове на 7 места. Атаката продължава, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна.

Двама души са загинали, а трима са ранени в резултат на руски обстрел в Днепропетровска област, твърдят от регионалната администрация. Москва е атакувала три района в областта близо 30 пъти, използвайки дронове и артилерия. В района Синелниковски двама души са загинали, а един е ранен – 52-годишен мъж е бил хоспитализиран в стабилно състояние. 74-годишен мъж е бил ранен в район Никопол, а друг човек, 40-годишен мъж, е бил ранен в същия район ден по-рано и е бил лекуван амбулаторно.

Русия също така е атакувала енергийна и пристанищна инфраструктура в област Одеса. „През нощта област Одеса отново беше подложена на масивна атака от вражески дронове срещу енергийната и пристанищната инфраструктура. Повредите доведоха до прекъсвания на електрозахранването. Бяха повредени и празни резервоари за съхранение и пристанищно оборудване“, написа в Telegram началникът на областната администрация Олех Кипер. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че е избухнал голям пожар в обект от критичната инфраструктура, но той е бил бързо потушен.

Двама души са ранени и в Сумска област след руска атака с дронове. Там е имало пожари в жилищна и нежилищна сграда, подпалени са и автомобили. Огнищата вече са потушени.

Според руското Министерство на отбраната през нощта са били свалени 151 дрона над пет региона на Руската федерация и над Каспийско море: 57 над Волгоградска област, 48 над Ростовска област, 35 над Белгородска област, 9 над Каспийско море, по един над Република Калмикия и над Тамбовска област.

Губернаторът на Волгоградска област твърди, че има цивилна жертва при украинската атака, а украинските канали сочат, че целта е била рафинерия на "Лукойл". "Жител на градинарското селище „Мичуринец“ в град Волжски е починал от рани, причинени от осколки от безпилотен летателен апарат, в резултат на нощна атака от украински дронове", съобщи губернаторът Андрей Бочаров. „В Светлоярския район е повреден и се е възпламенил резервоар за нефт. Пожарникарите гасят пожара. В Суровикинския район, според актуализирани данни, са повредени 13 еднофамилни жилищни сгради, електропровод и газопровод на улица „Соловьова“. Започнаха спешни ремонтни работи“, добави областният губернатор.

През нощта украински дронове всъщност нанесоха удари по станция „Тингта“ на нефтопровода Волгоград–Тихорецк. Нефтопроводът е ключова артерия, по която се транспортира дизелово гориво към Новоросийск и експортния терминал „Шесхарис“. Пожарът се вижда от разстояние от 25 километра.

Междувременно в региона на Татарстан беше обявена ракетна тревога, а в град Казан (който се намира в Република Татарстан) зазвучаха сирени. Местните жители се оплакаха, че предупредителните съобщения от Министерството на извънредните ситуации са пристигнали много по-късно, след като каналите за наблюдение вече бяха обявили, че ракетната тревога е отменена. Местни обществени групи приписват забавянето в предаването на предупреждението на блокиране на комуникациите.

През нощта украински дронове удариха и няколко цели в окупираната Луганска област, сред които Ровенки, Перевалск и Довжанск. Твърди се, че цел на атаката в Перевалск е бил завод за ремонт на военна техника, а на другите места - в складове за боеприпаси.

През нощта бе нанесен удар и по град Гуково в Ростовска област. Местните жители разказват, че експлозията е била мощна, а след атаката с дрон е избухнал голям пожар.

Украински удари с дронове поразиха също електроразпределителна подстанция в окупирания Мелитопол, което доведе до прекъсвания на тока в някои части на града.

Взривове е имало и в Саранск, където според информация на украински мониторингови канали ПВО ракета е ударила къща.