В Македония: Пак примери за изтриване на памет за български исторически фигури

Продължаващата буквално официална политика в Северна Македония за потискане на българщината изглежда няма край. В последните дни две новини от югозападната ни съседка направиха впечатление.

С панахида в църквата "Успение на Пресвета Богородица" в Ново Село, Щип, и полагане на цветя пред паметника му, е била отбелязана вчера 101-ата годишнина от убийството на Тодор Александров. Новината за събитието беше отразена от редица македонски медии - "Сител", "Фронтлайн", "Алфа".

Още: 96 години от гибелта на Тодор Александров

"За мен като македонец, историк и политик, точно Тодор Александров е един от славните македонски синове, на които дължим, че сега имаме Република Македония като държава... Ясно е на всички, че той е македонец, роден в Щип, в Ново Село, работил и действал като македонец, работил за македонската кауза, идеята за автономна и суверенна Македония е била негова водеща мисъл" - думите са на председателя на Патриотичния институт към ВМРО-ДПМНЕ Александър Пандов. ВМРО-ДПМНЕ е управляващата в Северна Македония партия.

И още - "24 инфо", СДК и "Рацин" съобщават, че имало "обществено недоволство" заради мемориалната плоча на паметника в Битоля, посветен на Александър Турунджев. По-точно - претенциите били как изглеждал шрифта на плочата и че бил използван "шрифт с български букви". Самият паметник беше открит на 30 август (събота).

Още: Атанас Величков: В РС Македония рушим паметници, но драпаме към Европа

"Община Битоля ще произведе нова мемориална плоча с модерен македонски шрифт, напълно хармонизиран с правописните норми на македонския литературен език", са заявили от общината.

Още: "Не могат да бъдат блокирани, защото никога не са почвали": Логиката на Муцунски за преговорите за ЕС