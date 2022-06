В Москва задържаха опозиционера Иля Яшин, обвинен в дискредитиране на руската армия

Според Баблоян срещу Яшин е повдигнато обвинение за неподчинение на униформените. От силите за сигурност твърдят, че при ареста политикът ги е обиждал и псувал, но журналистката настоява, че това не се е случило. Въпреки това по предварителна информация Яшин е арестуван по член от Административния кодекс на Руската федерация за "неподчинение на законно разпореждане на полицейски служител".

Междувременно на адвоката на Яшин не е било позволено да се види със задържания.

Иля Яшин е един от малкото опозиционни политици, които не напуснаха Русия и открито се противопоставят на войната срещу Украйна, предаде "Радио Свобода". Преди това той беше глобен за „дискредитиране на руската армия“. Срещу него са образувани общо четири такива административни дела.

Police detained opposition politician Ilya Yashin in #Moscow



"Walking with my friend Ilya Yashin in the park, in Khamovniki. The police came and took Ilya away to an unknown direction," journalist Irina Babloyan wrote in her Telegram channel. pic.twitter.com/qTqvnZmrXP