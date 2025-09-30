В наша съседка заработи супермаркет без персонал

Първият супермаркет, който работи без персонал, отвори в Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Този първи автономен организиран магазин за търговия на дребно с хранителни стоки под марката Smartshop не принадлежи на никоя от местните вериги супермаркети, а на Core Innovations, дъщерно дружество на групата Motor Oil.

Магазинът, който принадлежи към категорията магазини за хранителни стоки, се намира в Неа Смирни, южна Атина, като Core Innovations се стреми постепенно да използва този модел, за да управлява всички магазини, които е придобила след придобиването на веригата Twenty 4 Shopen, общо 25, както и още два магазина Smartshop, които са разположени извън бензиностанции. ОЩЕ: Пуснаха влак на батерии в Хърватия