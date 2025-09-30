Войната в Украйна:

В наша съседка заработи супермаркет без персонал

30 септември 2025, 11:34 часа 442 прочитания 0 коментара
В наша съседка заработи супермаркет без персонал

Първият супермаркет, който работи без персонал, отвори в Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini. 

Този първи автономен организиран магазин за търговия на дребно с хранителни стоки под марката Smartshop не принадлежи на никоя от местните вериги супермаркети, а на Core Innovations, дъщерно дружество на групата Motor Oil.

Магазинът, който принадлежи към категорията магазини за хранителни стоки, се намира в Неа Смирни, южна Атина, като Core Innovations се стреми постепенно да използва този модел, за да управлява всички магазини, които е придобила след придобиването на веригата Twenty 4 Shopen, общо 25, както и още два магазина Smartshop, които са разположени извън бензиностанции. ОЩЕ: Пуснаха влак на батерии в Хърватия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция супермаркет информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес