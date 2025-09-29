Пуснаха влак на батерии в Хърватия

Хърватските железници вече превозват пътници с първия влак, захранван с батерии, съобщава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на материал на HRT. Това е първият влак, захранван изключително от батерийна система.

През май беше представен електрически влак с батерии, който може да бъде свързан и към електрифицираната мрежа, докато този е предназначен изключително за превоз на пътници по неелектрифицирана железопътна мрежа.

Произведен е от Končar и ще се захранва от батерии, които се зареждат на зарядни станции в Бйеловар, Вировитица, Осиек, Вараждин, Пула и Сплит.

„Тези влакове ще се движат по неелектрифицирани линии. Автономността на влака е около 200 км, а по този проект са построени шест зарядни станции. Този влак ще се движи в Сплит и околността“, каза министърът на морето, транспорта и инфраструктурата Олег Буткович. ОЩЕ: Съхраняването на слънчева енергия в батерии набира скорост