В Рига започнаха снимките на трилър за Путин, в образа на диктатора влиза Джуд Лоу (СНИМКИ)

В столицата на Латвия започнаха снимките на политическия трилър "Магьосникът от Кремъл" на френския режисьор Оливие Асаяс. В него в ролята на Владимир Путин ще се превъплъти британският актьор Джуд Лоу. Първите снимки от снимачната площадка бяха публикувани днес, 25 март, от "Новая газета Европа" в социалната мрежа X.

Филмът ще бъде заснет по едноименния роман на италиано-швейцарския писател Джуалиано да Емполи. Книгата, която излезе от печатниците през февруари 2022 г., разказва историята на измисления герой Вадим Баранов, който започва работа като телевизионен продуцент през 90-те години и по-късно става политически стратег на "обещаващия офицер от КГБ" Владимир Путин.

