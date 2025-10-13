Войната в Украйна:

Тръмп ще спира девета война: Да се готвят Афганистан и Пакистан

След като заяви, че е спрял осем войни, президентът на САЩ Доналд Тръмп сега се насочва към следващ конфликт, който да разреши през първата година от второто си управление - Афганистан и Пакистан. Тръмп направи изявлението снощи, докато заминаваше за посещение в Израел за освобождаването на заложниците, след като посредничи за прекратяване на огъня в Газа.

"Чувам, че в момента има война между Пакистан и Афганистан. Казах си, че ще се наложи да изчакам, докато се върна (от Близкия изток - бел.ред.) и ще се заема. ... Защото съм добър в разрешаването на войни", каза Тръмп.

Афганистан и Пакистан си размениха ожесточен огън по общата си граница в събота, след като талибански сили отговориха на пакистанските въздушни удари в Кабул и напрежението между двете страни продължава да ескалира. Афганистан заяви, че силите му са убили 58 пакистански войници, докато пакистанските власти твърдят, че силите им са поели контрол над около 19 афганистански поста по границата.

Елена Страхилова
