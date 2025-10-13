Войната в Украйна:

Любо Киров призна за тъмната страна на славата и музиката, която спасява

13 октомври 2025, 12:33 часа 199 прочитания 0 коментара
Любо Киров призна за тъмната страна на славата и музиката, която спасява

Докато се подготвя за големите концерти в София, един от най-обичаните родни изпълнители - Любо Киров, показа една друга част от себе си - не на певец и композитор, а като човек, който обясни за тъмната страна на славата. „Най-лошото в нея е, че започваш да се опитваш да угодиш на очакванията на другите. Това е капанът“, сподели той в интервю за NOVA пред Десласлава Банова-Плевнелиева в рубриката "Тук и сега". За Любо Киров успехът е не просто в това да бъдеш популярен, а в искреността – както в живота, така и на сцената.

Фотограф: Иван Ерменков за Artvent

„Не смятам, че съм добър човек. Всеки греши, и аз съм като всички останали – просто се старая да не повтарям грешките си“, призна той с усмивка.

Духовният път на Любо Киров

Певецът коментира и самата музика като творчество. Като творец той дори се сравнява със самото изкуство, което създава. „Музиката ми е по-добра от мен като личност. Аз се спасявам с моите песни. Те са като нещо спуснато отгоре – спасение и за този, който пее, и за този, който слуша“.

Фотограф: Иван Ерменков за Artvent

Любимецът на публиката говори и за своя личен духовен път. От интервюто стана ясно, че още от ученическите си години Киров започва да търси отговори за смисъла на живота и смъртта. „Не се съгласих със смъртта. Исках да вярвам, че има нещо повече. Вярата ми даде свобода – да не се страхувам от живота. Да знаеш, че тялото остарява, но душата се връща там, откъдето е дошла – това е изключително чувство“, сподели изпълнителят.

Днес, 25 години след първите си стъпки на сцената, Любо подготвя национално турне и голям концерт в НДК, посветен на своята музикална история. А за най-голямото чудо в живота си казва кратко и ясно: "Чудото е, че все още мога да обичам и да пея с душа".

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Българска музика Любо Киров
