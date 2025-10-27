Вандалска проява доведе до хаос с жп транспорта във Франция (ВИДЕО)

Трафикът на високоскоростните влакове във Франция беше „сериозно нарушен“ по югоизточната линия този понеделник, 27 октомври, поради акт на вандализъм между Лион и Авиньон, според френските железници, съобщи френското издание La Figaro. Всички бързи влакове, тръгващи от Париж, които отиват извън Лион, се отменят поне до 13:00 часа. В другата посока закъснението е до 5 часа, пише още изданието. Със закъснение са влаковете до Париж, Лион и Страсбург, докато много влакове между Париж и Марсилия, Монпелие и Ница вече са отменени. На гара Лион Пар Дьо влаковете до Марсилия се отменят, както и услугите до Люксембург и Хавър, допълва друго френско издание Le Monde.

"Някои влакове се движат по алтернативен маршрут, използвайки конвенционалната линия, с очаквана загуба на време от над 2 часа и 30 минути", съобщиха от френските железници. "Нашите агенти на място изчисляват, че ремонтните дейности ще продължат до ранна вечер “, обясниха от железниците пред Agence France-Presse.

Железопътната компания потвърди, че „услугите могат да се възобновят тази вечер, но ще останат прекъснати“ и че „трафикът ще се възобнови нормално от утре сутринта“.

Запалени железопътни кабели, започнато е разследване

От уебсайта си френските железници става ясно, че "пожар по сигнални кабели“ е причината за тези прекъсвания. Компанията осъжда това като акт на вандализъм, а министърът на транспорта Филип Табаро написа в платформата X, че „железопътните кабели са били умишлено запалени.

Полицията е отишла на мястото, като общо 16 кабела трябва да бъдат подменени на над 25 метра , уточни компанията, добавяйки, че заместващите кабели се доставят.

Според жандармерията на Дром, актът на вандализъм е извършен в община Аликсан, където се намира жп гарата на Valence TGV. Разследването е поверено на изследователската бригада Romans-sur-Isère, а звеното за криминална идентификация на жандармерийската група на Дром също е участвало, съобщиха от жандармерията пред AFP. ОЩЕ: Бурята "Бенджамин" във Франция: Спряха влаковете, няма ток, не пускат и на гробищата (ВИДЕО)