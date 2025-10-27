Войната в Украйна:

Вандалска проява доведе до хаос с жп транспорта във Франция (ВИДЕО)

27 октомври 2025, 13:35 часа 279 прочитания 0 коментара
Вандалска проява доведе до хаос с жп транспорта във Франция (ВИДЕО)

Трафикът на високоскоростните влакове във Франция беше „сериозно нарушен“ по югоизточната линия този понеделник, 27 октомври, поради акт на вандализъм между Лион и Авиньон, според френските железници, съобщи френското издание La Figaro. Всички бързи влакове, тръгващи от Париж, които отиват извън Лион, се отменят поне до 13:00 часа. В другата посока закъснението е до 5 часа, пише още изданието. Със закъснение са влаковете до Париж, Лион и Страсбург, докато много влакове между Париж и Марсилия, Монпелие и Ница вече са отменени. На гара Лион Пар Дьо влаковете до Марсилия се отменят, както и услугите до Люксембург и Хавър, допълва друго френско издание Le Monde.

"Някои влакове се движат по алтернативен маршрут, използвайки конвенционалната линия, с очаквана загуба на време от над 2 часа и 30 минути", съобщиха от френските железници. "Нашите агенти на място изчисляват, че ремонтните дейности ще продължат до ранна вечер “, обясниха от железниците пред Agence France-Presse.

Железопътната компания потвърди, че „услугите могат да се възобновят тази вечер, но ще останат прекъснати“ и че „трафикът ще се възобнови нормално от утре сутринта“.

Запалени железопътни кабели, започнато е разследване

От уебсайта си френските железници става ясно, че "пожар по сигнални кабели“ е причината за тези прекъсвания. Компанията осъжда това като акт на вандализъм, а министърът на транспорта Филип Табаро написа в платформата X, че „железопътните кабели са били умишлено запалени.

Полицията е отишла на мястото, като общо 16 кабела трябва да бъдат подменени на над 25 метра , уточни компанията, добавяйки, че заместващите кабели се доставят.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според жандармерията на Дром, актът на вандализъм е извършен в община Аликсан, където се намира жп гарата на Valence TGV. Разследването е поверено на изследователската бригада Romans-sur-Isère, а звеното за криминална идентификация на жандармерийската група на Дром също е участвало, съобщиха от жандармерията пред AFP. ОЩЕ: Бурята "Бенджамин" във Франция: Спряха влаковете, няма ток, не пускат и на гробищата (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ЖП транспорт Вандали Франция хаос
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес