Великобритания прави немислимото: Забраняват цигарите за цяло поколение

Британският парламент одобри забележителен закон за „поколение без тютюнев дим“. Всеки, роден на или след 1 януари 2009 г. никога няма да може законно да купува тютюневи изделия - цигари или вейпове. Последиците от този закон са, че възрастта за покупка на тютюневи изделия във Великобритания ще се повишава всяка година за новите поколения, като целта е с времето пушенето напълно да изчезне. Например, човек, роден през 2008, ще има право да купува тютюневи изделия, навършвайки 18 години, но родените през 2009 никога няма да имат това право.

„Това е историческа стъпка, която ще създаде поколение без никотин“, казват официални лица, цитирани от The Guardian.

Остава още една последна стъпка – законът да получи официално одобрение от крал Чарлз III, след което ще влезе в сила. Ако бъде подписан от краля, Великобритания ще стане първата страна, която ще забрани тютюнопушенето със закон.

Допълнителните мерки в закона предвиждат по-строги правила за вейпове, както и ограничения за пушене около училища, болници, детски площадки.

