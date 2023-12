Великобритания се подигра на руската ракета "Кинжал"

Британското министерство на отбраната смята, че "бойният дебют" на "Кинжал" в Украйна е със смесен резултат тоест не отговаря на прокламациите на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин за "супероръжие". Путин говори за тези нови руски "супероръжия" официално за пръв път през 2018 година: "Огнено кълбо" и ракета с ядрен двигател - кои са новите оръжия на Путин

Според британското разузнаване, на 14 декември Русия е изстреляла поне един "Кинжал" срещу цел в Централна Украйна, вероятно военно летище. В украински и руски източници се коментираше, че става въпрос за летището при Староконстантиновка. Оттам излитат украинските изтребители, които стрелят с ракети като Storm Shadow и SCALP. Летището не за пръв път е цел на Русия, но и досега продължава да функционира.

