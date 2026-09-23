Великобритания създава ново звено за борба с руската информационна война

Ръководителите на службите за сигурност на Великобритания са получили нареждане да създадат ново звено за борба с руската информационна война, обяви британският премиер Анди Бърнам в речта си пред Общото събрание на ООН, предаде БТА. Новият Национален център за информационна защита ще се бори с онлайн лъжи и дийпфейкове, които вредят на британските интереси, каза Бърнам. Още: НАТО провали подготовката на Русия за саботаж в Арктика с използването на тайно оръжие

Той подчерта, че Великобритания и съюзниците ѝ са били подложени на „атака в индустриален мащаб“ от враждебни държави, включително от Русия на Владимир Путин. В речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк Бърнам предупреди, че безработните млади хора са особено уязвими към дезинформацията и подвеждащата информация, разпространявани от руски активисти.

Борбата с руската информационна война

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„Руските агенции са използвали всички средства, с които разполагат, за да разпространяват лъжи и дезинформация и да се възползват от страховете на хората“, каза той. „Използвали са ботове и фалшиви уебсайтове. Фалшифицирани статии от вестници. Фалшифицирали са сайтовете на 28 британски организации, включително университети и на Би Би Си. Засилвали са разпространението на крайнодесни послания. И имаме доказателства, че са се опитали да се намесят в общите избори през 2019 г.“, заяви той.

„Знаем също, че са се опитвали да разпалват напрежение и безредици след ужасни събития. Идеята, че някой би се опитал да използва подобни неща в своя полза, е просто отблъскваща, но именно това правят“, добави Бърнам.

По-рано Русия беше обвинявана, че е използвала незаконно придобити документи за търговските преговори между Великобритания и САЩ, за да се опита да повлияе на изборите през 2019 г.

Новото звено, за което британският премиер съобщи, първоначално ще бъде ръководено от канцеларията на министър-председателя и от правителството и ще работи съвместно с разузнавателните служби, правителствените ведомства, полицията и компаниите за социални медии.

В изказването си Бърнам заяви още: „Кремъл харчи около 1,3 милиарда британски лири (1,7 милиарда долара) годишно за манипулиране на информация. Говорим за коварна кампания, която прониква в домовете на хората и изкривява начина, по който те възприемат собствената си държава и общност. Тази кампания създава наратив за упадък, разпалва разделение и всява отчаяние. Освен това станахме свидетели на кибератаки срещу наши компании и институции. А знаем, че изкуственият интелект ще увеличи многократно тази заплаха“, допълни британският премиер.

Бърнам заяви още: „Ако се борите с високите разходи за живот и животът ви не се подобрява, или ако сте млад човек, който не работи, не учи и не се обучава, тогава сте много по-уязвими към подобен вид влияние“. По думите му част от отговора на проблема е създаването на икономически възможности.

„Твърде дълго подхождахме предпазливо към този проблем“, каза той. „През последното десетилетие дадохме твърде много пространство на онези, които искат да налагат негативен, разрушителен наратив за живота във Великобритания, който няма никаква прилика с действителността. Е, това приключва. „Ще навлезем в новото десетилетие по различен начин - с широко отворени очи. Ще бъдем много по-горди да отстояваме нашите ценности и върховенството на закона“, допълни Бърнам.

Той каза, че Великобритания вече помага на други държави, които са изправени пред подобни онлайн заплахи.

„Вече помогнахме на Молдова да защити изборите си от руска намеса. С наближаването на още избори в Европа все повече държави се сблъскват с тези проблеми, някои от тях за първи път“, каза Бърнам.

„Затова сме готови да споделим разбирането си за това как действат тези структури и как можем да реагираме, защото това е от жизненоважно значение за нашата колективна сигурност и устойчивост“, подчерта той.

Великобритания и САЩ в момента работят по партньорство, насочено към използването на изкуствен интелект за защита на критичната инфраструктура на двете страни от кибератаки, обяви пред Общото събрание британският премиер, цитиран от Франс прес.

„ИИ ще бъде жизненоважен инструмент, който ще ни помага да запазим сигурността си“, заяви ръководителят на лейбъристкото правителство.

Британската здравна инфраструктура вече е била мишена на няколко мащабни кибератаки, които по-специално са засегнали десетки болници през 2017 и 2024 г. Някои от тези атаки са били приписани на групи, свързани с Русия. В САЩ през юли хакери са атакували около 30 местни системи за водоснабдяване в щата Минесота. Специалисти са свързали атаките с Иран. През 2021 г. друга операция, приписвана на руска престъпна организация, е парализирала за няколко дни „Колониал“ - най-големия петролопровод в САЩ, припомня Франс прес.

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