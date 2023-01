ВИДЕО: Милиони рубли за училищна пиеска с най-голямата танкова битка

Разследването е за да бъде проверено как Иванов е похарчил получен грант от държавни пари на стойност 2,2 млн. рубли. С гранта е трябвало да бъде направена "военно-патриотична възстановка" на считаната за най-голяма танкова битка в историята на света - тази при Курск.

Каква точно възстановка е направена вече стана ясно от видеоклип, който я показва. Дали тя струва толкова, колкото са дали руските данъкоплатци - всеки може да прецени от долното видео:

Russian prosecutor's office has launched an investigation into the case of a United Russia deputy Sergei Ivanov who received a presidential grant of 2.2 million rubles for "military-patriotic reconstruction of the Kursk Battle" last year.



The video shows Ivanov's reconstruction. pic.twitter.com/R11PXbOMHX