ВИДЕО, на което Путин немощно вика "ура" в памет на Старобелск, изчезна от сайта на Кремъл

Руският диктатор Владимир Путин явно вече усеща тежестта на натрупаните години и престъпления на гърба си - защото не можа дори да извика както трябва "ура" в чест на загиналите 21 души в Старобелск. Именно този случай, в който Украйна порази общежитие на колеж в окупирания от руската армия град в Луганска област, е показателен - а общежитието беше ударено, защото там са разквартирувани руски военни, обясни украинският генщаб - ОЩЕ: Дания унизи Русия в ООН за удара срещу "деца" в Старобелск: Искаме да проверим дали лъжете

По време на заседание с представители на руското военно министерство (заседанието е на Съвета за сигурност на Руската федерация), от които Путин поиска да представят предложения за отговор, руският диктатор призова присъстващите да станат и да извикат "ура" в памет на убитите в Старобелск. Какво се получи се вижда във ВИДЕОТО - него вече го няма на официалния сайт на Кремъл - ОЩЕ: Путин чака от военното министерство предложения как да отговорят на украинския удар срещу Луганск

😵‍💫 Looks like the old man is really not doing well: the Kremlin removed a video where Putin failed to properly shout a triple “hooray”



The footage was initially published by TASS, but was quietly taken down from the Kremlin’s website shortly afterward.



Apparently, even they… pic.twitter.com/gVEOtqCuZx — NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2026

Сегашният изглед на подстраницата на официалния сайт на Кремъл, където беше видеото - ТУК!

В крайна сметка руското военно министерство "измисли" отговор - масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Киев и Киевска област и стрелба с ракетата "Орешник", която поне засега изглежда като пълен фарс. Далеч повече щети нанесоха по-отдавна познати руски ракети и дронове, включително подпален в Киев е прочут пазар "Квадрат" - научете ОЩЕ: Разруха в Киев и първи данни за щетите там, където удари "Орешник" (ВИДЕО и СНИМКИ)

😡 Russia struck the area near Lukyanivska metro station in Kyiv overnight



A nearby market was completely burned down, while the “Kvadrat” shopping mall suffered major destruction.



Residential buildings and other civilian infrastructure were also damaged. pic.twitter.com/ptFj08ODOd — NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2026