Кабинетът "Радев":

ВИДЕО, на което Путин немощно вика "ура" в памет на Старобелск, изчезна от сайта на Кремъл

24 май 2026, 10:47 часа 833 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
ВИДЕО, на което Путин немощно вика "ура" в памет на Старобелск, изчезна от сайта на Кремъл

Руският диктатор Владимир Путин явно вече усеща тежестта на натрупаните години и престъпления на гърба си - защото не можа дори да извика както трябва "ура" в чест на загиналите 21 души в Старобелск. Именно този случай, в който Украйна порази общежитие на колеж в окупирания от руската армия град в Луганска област, е показателен - а общежитието беше ударено, защото там са разквартирувани руски военни, обясни украинският генщаб - ОЩЕ: Дания унизи Русия в ООН за удара срещу "деца" в Старобелск: Искаме да проверим дали лъжете

По време на заседание с представители на руското военно министерство (заседанието е на Съвета за сигурност на Руската федерация), от които Путин поиска да представят предложения за отговор, руският диктатор призова присъстващите да станат и да извикат "ура" в памет на убитите в Старобелск. Какво се получи се вижда във ВИДЕОТО - него вече го няма на официалния сайт на Кремъл - ОЩЕ: Путин чака от военното министерство предложения как да отговорят на украинския удар срещу Луганск

Сегашният изглед на подстраницата на официалния сайт на Кремъл, където беше видеото - ТУК!

В крайна сметка руското военно министерство "измисли" отговор - масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Киев и Киевска област и стрелба с ракетата "Орешник", която поне засега изглежда като пълен фарс. Далеч повече щети нанесоха по-отдавна познати руски ракети и дронове, включително подпален в Киев е прочут пазар "Квадрат" - научете ОЩЕ: Разруха в Киев и първи данни за щетите там, където удари "Орешник" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Путин Владимир Путин руска пропаганда война Украйна руски лъжи Старобелск
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес