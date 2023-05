ВИДЕО: Руснаците взривиха път до границата с Украйна, за да спрат проникване в Брянск

Хората на диктатора Владимир Путин явно вече сериозно се притесняват от извършване на саботажи в пограничните райони, където нападенията с дронове се увеличиха рязко в последните седмици.

Кадри в социалните мрежи показват експлозията на пътя край пункта „Трите сестри“, където се събират границите на украинската област Чернигов, беларуския регион Гомел и руския регион Брянск.

The Ukrainian road was blown up near the "Three Sisters" — at the point where Ukraine (Chernihiv oblast), belarus (gomel region) and russia (bryansk region) meet. pic.twitter.com/NZjHhX2DeU