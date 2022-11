ВИДЕО: Тежките битки на фронта в Донецка област

В Донецка област, макар че се трупат данни за увеличаващи се загуби в жива сила при руснаците,те продължават да опитват да пробият при Бахмут, Авдеевка и Вухледар (Угледар). За последното денонощие Генералният щаб на украинската армия твърди, че са отблъснати руски атаки при Бахмут, Бахмутска област и Опитно. Именно за село Опитно, което се намира на 4 километра юг-югозапад от Авдеевка, обаче руснаците от 4 дни твърдят, че е превзето - първо това съобщиха от т.нар. ДНР, а вчера почнаха да го твърдят и от руското военно министерство. Геолокализирани кадри обаче показват, че битката там тече с пълна сила.

Впечатляващи геолокализирани кадри показват ожесточени битки при Майорск - село, което се намира на около 20-тина километра от Бахмут и за което руснаците твърдят също от няколко дни, че е под техен контрол. Явно обаче украинците все още държат сериозни позиции в района.

This is the exit from Mayorsk (КПВВ "Майорськ") west of Horlivka in direction to Druzhba, shelled hill at 48.396095, 37.964633 https://t.co/vb0pFMclhu @GeoConfirmed

Ukrainian infantry gets shelled and attacked with direct fire (ATGM?). pic.twitter.com/nujjDqJUyT