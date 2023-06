ВИДЕО: Удар по хотел в окупираните територии рани руския пълномощник Владимир Салдо

Това съобщи украинското издание "Обозревател", цитирайки собствени източници сред местните партизани. Информацията, че Салдо наистина е бил нападнат, е потвърдена и от бившия народен представител Олег Царев, който се укрива в окупирания Крим.

"Обадих му се, свързах се трудно. Той наистина беше нападнат. Слава Богу, всичко с него е наред. Жив. Не е ранен", пише Царев. Според него в резултат на експлозията "има загинали и ранени - поне една жена е загинала. Възможно е хората да се намират под развалините".

#Russian occupiers report on a strike on the Pozitiv hotel on the Arabat Spit.



Gauleiter Vladimir Saldo stated that a woman had died. According to collaborator Tsarev, Saldo himself was hit. pic.twitter.com/c5vbRwWWJm