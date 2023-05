ВИДЕО: Украински успехи при Бахмут и война на дронове

Двама убити и един ранен срещу 80 убити – така украинският 24-ти батальон "Айдар" обобщава какво е свършил при атака срещу руски позиции по фланговете на Бахмут. Видеокадрите по-долу са красноречиви:

The 24th Separate Assault Battalion "Aidar" in a recent assault on the flanks of Bakhmut.



"Captured positions contributed to the success of other divisions. The enemy lost a total of 80 people.

Among our team that day there were 2 dead, 1 wounded" a fighter added. pic.twitter.com/pZEPUGTJzX