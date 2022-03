ВИДЕО: В Украйна правят живи вериги и барикади, за да спрат руснаците да превземат най-голямата АЕЦ в Европа

Изключително впечатляващи видеа от обстановката в Украйна се появяват постоянно в Twitter профила на Олександър Шерба. Той е бил посланик на Украйна в Австрия в периода 2014 – 2021 година.

Две от видеата показват голямо множество, излязло на път до град Енергодар. Според кадрите изглежда хората се готвят да правят живи вериги, за да не позволят на руски военни да преминат. Има дори кадри от дрон, от които се вижда, че буквално се правят барикади.

Точно до този град се намира Запорожка АЕЦ – най-голямата АЕЦ в Европа! Тя има 6 реактора тип ВВЕР, всеки генериращ по 1000 мегавата, с обща мощност 6000 мегавата. Централата произвежда половината от тока на Украйна.

Запорожка АЕЦ има история с инциденти – например, през 2014 година 40 паравоенни опитват да я превземат, само че украинската полиция ги спира още преди дори кракът им да стъпи на територията на комплекса.

Освен видеото от Енергодар, има такова и от източноукраинския град Старобелск. Там също е направена жива верига срещу руснаците.

На 1 март Шерба публикува друго видео, с пример за жива верига на невъоръжени украинци срещу руски части.

