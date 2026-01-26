На фронтовата линия: Как Литва се готви за война

За Литва, членка на НАТО и ЕС, граничеща с руския анклав Калининград и Беларус, войната в Украйна не е далечен конфликт. Тя е предупреждение. Как Вилнюс се готви за евентуална война с Русия пише в свой материал Евронюз.

Във Вилнюс дните минават както обикновено, но под тази нормалност Литва се фокусира върху укрепването на сигурността си в отговор на новата нестабилност в Европа.

Нарастващото усещане за заплаха

Още: Руското военно разузнаване стои зад опити за палеж в Литва, Полша, Чехия и Румъния

Литва вижда нарастваща заплаха от Русия през следващите 3 до 5 години, смята заместник-министърът на отбраната Каролис Алекса. Той посочва трупането на военна мощ на Русия, готовността ѝ да използва сила и амбицията ѝ да промени сигурността на Европа като ключови проблеми.

Подготовката на Литва е пряк отговор на тези развития.

"Русия демонстрира както воля, така и готовност да използва военна сила, за да преследва целите си", заяви Алекса, посочвайки Украйна като най-пресен пример. Това не става въпрос само за Украйна. "Руският режим ще използва военна сила като инструмент за промяна на европейската архитектура на сигурност", твърди той.

Изходът от войната, независимо дали става дума за прекратяване на огъня или мирно споразумение, ще повлияе на позицията на Русия. Алекса обаче заяви, че Вилнюс очаква Москва да продължи да укрепва силите си по източните граници на НАТО, включително в Калининград. Всички данни сочат в посока "засилване на конфликта и на руската агресия", ако възпирането не е достатъчно евективно, добави той.

Още: За защита на контингента си в Литва: Германската армия купува от „Райнметал“ сателити за 1,7 млрд. евро

Съюзници на терен

Според Литва възпирането започва с видимо съюзническо присъствие. От 2022 г. насам активността на НАТО в страната се засили значително, като САЩ и Германия играят ключова роля.

Решаващ момент е решението на Германия да разположи за постоянно военни сили в Литва до 2027 г. Алекса го определи като "огромен политически и военен сигнал", демонстриращ, че защитата на Литва е колективна отговорност на НАТО, а не само национална задача.

"Става въпрос за защита от първия сантиметър от нашата територия. Наистина трябва колективно да демонстрираме, че това не е само национална задача на всяка държава-членка на НАТО, а е колективно усилие", заяви той.

Още: Със 185 камиона за заложници: Лукашенко иска откуп от Литва, включително спа курорт

Германските сили вече са на място, докато Литва бързо обновява инфраструктурата си, за да улесни мисиите и да приеме пълното формирование. Американските войски също поддържат постоянно присъствие, а други съюзници, включително Холандия и Норвегия, допринасят по суша, въздух и море.

Противовъздушната отбрана в момента играе важна роля. Литва изгражда свои собствени системи, докато съюзниците от НАТО ротират наземни подразделения за противовъздушна отбрана и изтребители в Балтийския регион. В морето НАТО продължава своята мисия в Балтийско море, допълнена от усилията на Европейския съюз за укрепване на защитата на критичната инфраструктура.

Изграждане на национална военна мощ

Освен съюзническото присъствие, основният приоритет на Литва е амбициозното изграждане на национална отбрана, която да гарантира, че страната е готова и може да бъде устойчива пред настоящите заплахи.

Още: Заради Беларус: Литва обяви извънредно положение

Правителството се е ангажирало да създаде напълно оперативна национална дивизия до 2030 г., способна да се бие редом със силите на НАТО. Алекса определя това като централен стълб на военната модернизация на Литва.

Източник: Getty Images

"Това означава не само бойни формирования, но и всички необходими спомагателни фактори, за да се бием рамо до рамо със съюзническите си сили тук, в Литва", заяви той. Логистиката, инженерството, медицинската поддръжка, командването и контролът са също толкова важни, обясни Алекса.

За да постигне това, Литва инвестира милиарди евро в модерно оборудване. Големите проекти за обществени поръчки включват танкове, бойни машини на пехотата като CV90, немски и френски артилерийски системи и произведени в САЩ ракетни установки HIMARS. Тези инвестиции се осъществяват бързо, което създава натиск за придобиване на оборудване, интегрирането му и привеждане на подразделенията в бойна готовност до края на десетилетието.

"Ние не просто купуваме платформи. Литва изгражда оперативно съвместими, готови за бой до края на 2030 г. единици", заяви Алекса.

Още: Балтийските държави обсъждат демонтирането на жm линията с Русия и Беларус

Ролята на обществото

Готовността в Литва надхвърля военното дело - концепцията за цялостна отбрана се фокусира върху укрепването на националната устойчивост и готовност на всяко ниво на обществото.

Ключов елемент е Литовският съюз на стрелците, доброволческа сила, подобна на национална гвардия. Членската му маса е нараснала от около 10 000 през 2021 г. до над 18 000 души днес.

"Това показва енергията и ангажираността на нашето общество", заяви Алекса. "Разбираме, че сме малка нация, но трябва да имаме устойчива и функционална отбранителна индустрия", допълни той.

Разходите за отбрана отразяват тези настроения. Тази година Литва ще похарчи около 5% от своя БВП за отбрана. Обществената подкрепа за съюзниците и военните инвестиции е висока. Проучване на министерството на отбраната установи, че близо 80% от литовците подкрепят разполагането на съюзнически и натовски сили в страната.

Расте и схващането, че подготовката трябва да обхваща не само професионалните войници. Докато дебатите относно бъдещето на наборната военна служба продължават, включително дали тя трябва да бъде всеобща и как жените трябва да бъдат включени, Алекса смята, че посоката е ясна: "Много, много по-голяма част от обществото разбира, че трябва да направи повече".

Образованието е част от тези усилия. Литва разширява уроците по национална сигурност и гражданска съпротива в училищата и подкрепя неформални инициативи като например центрове за обучение на граждански дронове. "Това не е подготовка за война в този брутален смисъл, а предоставяне на възможности на нашите деца да използват дронове", подчерта Алекса. "Става въпрос за изграждане на граждански умения и устойчивост в съвременна среда за сигурност", заяви той.

Хибридни заплахи и война в сивата зона

Отбранителното планиране на Литва все повече се фокусира върху заплахи, които не са част от един открит конфликт. Кибератаките, дезинформацията, саботажът и други форми на хибридна война се разглеждат като постоянни рискове, не само от Русия, но и от нейните партньори като Беларус.

"Вече виждаме как се използват тези методи. Бъдещи конфликти може да започнат без танкове да преминават границите", обяви Алекса.

В резултат на това Литва инвестира в киберзащита, информационна устойчивост и борба с дезинформацията, за да даде възможност на обществото да се противопостави на манипулации и заблуди.

Ролята на ЕС: пари, мобилност и регулиране

Литва тясно обвързва изграждането на отбранителните си сили с европейската и трансатлантическата подкрепа. ЕС ще осигури значителен дял от финансирането чрез "безопасни заеми", което ще позволи на Литва да получи достъп до 6,3 милиарда евро до 2030 г. за около 50 отбранителни проекта. Литва очаква и допълнителна подкрепа чрез отбранителните програми на ЕС и следващия многогодишен бюджет на блока.

Също толкова важни, смята Алекса, са регулаторните реформи, насочени към стимулиране на европейската отбранителна промишленост. Премахването на бюрократичните пречки и ускоряването на производството е от съществено значение, ако Европа е сериозна по отношение на възпирането на руската агресия.

Военната мобилност остава друг приоритет. По-бързото придвижване на войски и оборудване през границите, често наричано "военен Шенген", би подкрепило пряко отбранителните планове на НАТО на източния фланг.

Украйна като първа линия на защита

Литва остава един от най-силните поддръжници на Украйна, като отделя поне 0,25% от своя БВП за военна помощ на Киев. Освен даренията, Вилнюс работи по съвместни проекти за производство на отбранителна техника с Украйна и европейски партньори.

"Подкрепата за Украйна е подкрепа за нашата собствена сигурност. Съпротивата на Украйна е първата линия на защита за Европа", смята Алекса.

Литовските власти подчертават, че Европа не може да си позволи арогантност. Основното предизвикателство е поддържането на инерцията на възпирането, дори когато други са изкушени от самодоволство или фалшиво чувство за мир.

"Не искаме война.Това, което искаме, е възпиране", заяви Алекса.

Неговото послание към Европа е ясно - истинската сигурност изисква постоянна готовност и инвестиции в колективна отбрана. Европа трябва да бъде готова и да действа заедно, тъй като ревизионистките сили вече се готвят за атака.