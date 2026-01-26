Ново откритие за оцеляването на Марс

Осигуряването на стабилен достъп до вода е ключово изискване за евентуалната колонизация на Червената планета. Ново научно проучване показа, че влагата, извлечена директно от марсианската атмосфера, може да бъде ценен алтернативен ресурс, ако хората някога решат да колонизират Марс. За това пише „Дейли Мейл“ .

Ново откритие на алтернативна възможност за живот на Марс

Проучването, ръководено от д-р Василис Инглезакис от Университета в Стратклайд, анализира различни технологии за производство на H2O в сурови марсиански условия. На планетата има няколко потенциални източника на вода: подземен лед, почвена влага, атмосферни пари.

Според учените, подземният лед остава най-жизнеспособното дългосрочно решение поради значителните си запаси. Съществува обаче сериозен проблем: ледените залежи може да не са налични близо до удобни места за кацане на изследователите, което затруднява използването им в началните етапи.

Ето защо учените са насочили вниманието си към атмосферата. Въпреки че извличането на вода от въздуха е технически сложно и енергоемко, този метод би могъл да бъде незаменима алтернатива в райони, където няма подземен лед, или да служи като надежден резервен източник.

Д-р Инглезакис от катедрата по химично и технологично инженерство подчерта, че водата на Марс е необходима не само за утоляване на жаждата на астронавтите.

„Надеждният достъп до вода ще бъде от решаващо значение за оцеляването на човека на Марс, не само за пиене, но и за производство на кислород и гориво, което би намалило зависимостта от земните източници“, отбеляза ученият.

Какви са перспективите за колонизация?

В статията се разглежда всеки метод за добив по отношение на консумацията на енергия, мащабируемостта и пригодността за разнообразния марсиански климат. Анализът потвърждава, че макар подземният лед да е приоритет, технологиите за събиране на атмосферна вода предлагат нови възможности за автономност на мисиите.

„Докато търсенето на вода продължава и голяма част от Марс остава неизследвана, ясното разбиране на наличните технологии и техните практически приложения ще бъде ключово за подкрепа на дългосрочни мисии и в крайна сметка за колонизацията на планетата“, добави Инглезакис.

Междувременно учените откриха, че Луната бавно абсорбира фрагменти от земната атмосфера. Този процес се случва от милиарди години благодарение на „невидимите магистрали“, създадени от магнитното поле на нашата планета.

