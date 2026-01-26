Любопитно:

Ограбил таксиметров шофьор: Мъж е задържан под стража

26 януари 2026, 11:53 часа 105 прочитания 0 коментара
Ограбил таксиметров шофьор: Мъж е задържан под стража

По искане на Софийска районна прокуратура е задържан под стража 22-годишен мъж за грабеж над таксиметров шофьор. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

И.И. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 14.12.2025 г. около 03,40 часа от таксиметров автомобил, марка „Фолксваген“, в гр. София, е отнел чанта с документи и 500 лева в нея и таблет от владението на таксиметров шофьор. И.И. е издърпал със сила чантата и таблета от колата на мъжа и е избягал.

Още: „Изпечени крадци“ или комична случка е въоръженият грабеж в София: Анализ на криминалист

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал.1 вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“ от 3 до 10 години. И.И. е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда е наложил на И.И. най-тежката мярка за неотклонение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Още: Откраднал мобилен телефон и яке: Рецидивист с поредно обвинение

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Грабеж прокуратура задържане под стража лишаване от свобода
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес