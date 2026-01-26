Само за три дни: Осъдиха два пъти крадла-рецидивистка

За 3 дни по внесени обвинителни актове на Софийска районна прокуратура жена бе осъдена два пъти за кражби, извършени в условията на опасен рецидив. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. На 09.06.2025 г. в магазин в гр. София, обвиняемата М.А. е отнела дамска чанта с кожено портмоне и парична сума в размер на 440 лева от владението на А.С. Жената била оставила без надзор чантата си и М.А. се възползвала от възможността и я взела. На 05.08.2025 г. в магазин в гр. София, М.А. откраднала от възрастна жена портмоне, съдържащо сумата от 540,88 лева. Пострадала била оставила портмонето си в пазарска чанта и докато избирала продукти, които да купи, обвиняемата отнела портфейла на жената.

Осъждана 24 пъти

Двете деяния са извършени в условията на опасен рецидив. М.А. е осъждана за извършени престъпления 24 пъти в България и няколко пъти в чужбина.

Снимка БГНЕС

По двата случая са водени досъдебни производства за престъпления по чл. 196, ал. 1, т. 1, чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. “А“ от НК. В хода на разследванията са разпитани свидетели и са направени експертизи, които сочат М.А. като автор на деянията. Разследванията са приключили с внасяне на обвинителни актове в съда.

М.А. е признала вината си по двете обвинения пред състави на Софийски районен съд и са й наложени наказания за извършените деяния. По едното обвинение й е наложено наказание 1 година и 10 месеца “лишаване от свобода“ , което е окончателно. По второто обвинение М.А. е осъдена на 2 години затвор. Тази присъда подлежи на обжалване пред Софийски градски съд. Двете наказания подсъдимата следва да изтърпи ефективно при първоначален “строг режим“.

