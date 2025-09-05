Войната в Украйна:

05 септември 2025, 14:02 часа 195 прочитания 0 коментара
Влак уби мъж, опитал да пресече релсите

Мъж беше убит от влак в петък сутринта, докато се опитвал да пресече релсите в района на Метаксургио, в центъра на Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. 

Според полицията жертвата е възрастен мъж, чието тяло е било извадено и откарано с линейка.

астният оператор на железопътната система на Гърция„Хеленик Трейн“ съобщи, че инцидентът е станал, когато влак 1304, пътуващ от Пирея за Киато със 79 пътници на борда, се е приближил до кръстовището на булевардите „Константинуполеос“ и „Атинон“. Машинистът видял мъж, който вървял по релсите, и активирал автоматичната спирачна система и звуковите сигнали на влака, но не успял да спре влака навреме.

Извикана е линейка, заедно с полиция и пожарникари. „Хеленик Трейн“ съобщи, че електрозахранването по линията е временно прекъснато от съображения за безопасност. Пътниците слязоха от влака в 8:30 ч. сутринта и след приключване на необходимите процедури влакът се насочи към депото Рентис. ОЩЕ: След повече от две години: Приключи разследването на влаковата катастрофа в Гърция

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
