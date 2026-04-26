Водка и отчаяние - оцелелите руски войници са престъпници-убийци: Сепаратистки лидер в Украйна осъзна жестокото бъдеще

26 април 2026, 15:32 часа 1180 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Водка и отчаяние - оцелелите руски войници са престъпници-убийци: Сепаратистки лидер в Украйна осъзна жестокото бъдеще

"Когато анализаторите обсъждат състоянието на нещата в страната, акцентът е предимно върху политиката и икономиката. В областта на политиката повечето автори са обезсърчени от липсата на истинска идея, около която страната би могла да се обедини. Икономиката се обсъжда много и с удоволствие, но е странно да очакваме чудеса от икономиката, когато подхождаме към нея по този начин - искаме да водим война, да сваляме санкциите и да продължим да живеем както преди... Разбира се, всички икономически сътресения се дължат до голяма степен на настоящата ситуация в Русия". Това е само част от по-голяма публикация на Александър Ходаковски в неговия канал в Телеграм. Ходаковски е най-известен като командир на руския сепаратистки отряд "Восток", който стана част от силите на Източното руско командване в Украйна, което сега се бие основно при Гуляйполе, Запорожка област и в Олександриевското направление. Ходаковски е и зам.-главен представител на Росгвардия в окупираните от руската армия украински земи.

Какво обаче той счита за далеч по-важно от икономиката? Руските войници, които ще оцелеят след края на активната война в Украйна. "Но малцина говорят за фактора, който в един момент може да засенчи всичко останало. Според статистиката, само четири "предизвикателни" региона на Русия са изпратили над 450 000 души в Северния военен окръг. Красноярският край е водещ с 212 000 души". Под "предизвикателни" Ходаковски има предвид руски области с нисък жизнен стандарт и висок процент на престъпления.

"Какъв контингент е заминал за Северния военен окръг, например, от Красноярския край? Обикновено това са хора с трудни съдби и несигурни перспективи, живеещи в такива условия или места, че биха могли или да отидат в Северния военен окръг, или да се окажат директно в гроба. Водка и отчаяние... И така, тези хора, на брой над милион, са дошли от всички краища на огромната страна в сравнително тясна ивица земя, не много обширна в сравнение с размера на родината им, само за да се окажат в ада. Някои ще намерят съдбата си на тази ивица - някои ще оцелеят. Не всеки, който оцелее, ще иска да се върне в родината си, откъдето е дошъл - ще има доста. 

Според предварителни оценки десетки хиляди хора, излезли от войната, ще искат да останат в по-благоприятна зона. Тези хора не винаги са водили социален живот дори преди да отидат на война – до 50% или са извършили престъпления, или са склонни да ги извършват – и след касапницата само Бог знае какво се случва в главите им. Готови ли сме за предизвикателствата, които ще ни бъдат стоварени? Как ще работим с тази огромна, концентрирана маса, за да предотвратим тежки последици? Ако не намерите отговор на този въпрос, те сами ще отговорят. Те знаят как да убиват и винаги ще имат оплаквания от средата – до степен на дълбока омраза. Следвоенният период от 40-те и 50-те години на миналия век, дори в тази страна, е белязан от рязко покачване на престъпността и сега, когато системата за правоприлагане преминава през трудни времена, може да ни очаква голяма битка", заключва Ходаковски.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
руска армия руски войници война Украйна руски сепаратисти Александър Ходаковски престъпност Русия
