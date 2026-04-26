"Когато анализаторите обсъждат състоянието на нещата в страната, акцентът е предимно върху политиката и икономиката. В областта на политиката повечето автори са обезсърчени от липсата на истинска идея, около която страната би могла да се обедини. Икономиката се обсъжда много и с удоволствие, но е странно да очакваме чудеса от икономиката, когато подхождаме към нея по този начин - искаме да водим война, да сваляме санкциите и да продължим да живеем както преди... Разбира се, всички икономически сътресения се дължат до голяма степен на настоящата ситуация в Русия". Това е само част от по-голяма публикация на Александър Ходаковски в неговия канал в Телеграм. Ходаковски е най-известен като командир на руския сепаратистки отряд "Восток", който стана част от силите на Източното руско командване в Украйна, което сега се бие основно при Гуляйполе, Запорожка област и в Олександриевското направление. Ходаковски е и зам.-главен представител на Росгвардия в окупираните от руската армия украински земи.

Какво обаче той счита за далеч по-важно от икономиката? Руските войници, които ще оцелеят след края на активната война в Украйна. "Но малцина говорят за фактора, който в един момент може да засенчи всичко останало. Според статистиката, само четири "предизвикателни" региона на Русия са изпратили над 450 000 души в Северния военен окръг. Красноярският край е водещ с 212 000 души". Под "предизвикателни" Ходаковски има предвид руски области с нисък жизнен стандарт и висок процент на престъпления.

"Какъв контингент е заминал за Северния военен окръг, например, от Красноярския край? Обикновено това са хора с трудни съдби и несигурни перспективи, живеещи в такива условия или места, че биха могли или да отидат в Северния военен окръг, или да се окажат директно в гроба. Водка и отчаяние... И така, тези хора, на брой над милион, са дошли от всички краища на огромната страна в сравнително тясна ивица земя, не много обширна в сравнение с размера на родината им, само за да се окажат в ада. Някои ще намерят съдбата си на тази ивица - някои ще оцелеят. Не всеки, който оцелее, ще иска да се върне в родината си, откъдето е дошъл - ще има доста.

Според предварителни оценки десетки хиляди хора, излезли от войната, ще искат да останат в по-благоприятна зона. Тези хора не винаги са водили социален живот дори преди да отидат на война – до 50% или са извършили престъпления, или са склонни да ги извършват – и след касапницата само Бог знае какво се случва в главите им. Готови ли сме за предизвикателствата, които ще ни бъдат стоварени? Как ще работим с тази огромна, концентрирана маса, за да предотвратим тежки последици? Ако не намерите отговор на този въпрос, те сами ще отговорят. Те знаят как да убиват и винаги ще имат оплаквания от средата – до степен на дълбока омраза. Следвоенният период от 40-те и 50-те години на миналия век, дори в тази страна, е белязан от рязко покачване на престъпността и сега, когато системата за правоприлагане преминава през трудни времена, може да ни очаква голяма битка", заключва Ходаковски.

