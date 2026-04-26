Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Мадяр ще подкрепя унгарците във Войводина, но ще контролира парите

26 април 2026, 11:23 часа 516 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
И занапред унгарците във Войводина ще могат да разчитат на подкрепата на Будапеща. Това обяви бъдещият унгарски премиер Петер Мадяр след среща с лидера на Съюза на унгарците във Войводина (СУВ) Балинт Пастор.

„При управление на „Тиса“ придобитите права ще останат непокътнати, а в процеса на по-нататъшно укрепване на унгарско-сръбските отношения основна грижа винаги ще бъде допълнителното улесняване на положението на унгарците, които живеят в Сърбия“, написа Мадяр в Туитър.

Контрол на финансирането

Той обаче ясно е заявил пред Пастор, че се очакват фундаментални промени в прозрачността и ефективността при използването на средствата от родината.

„И няма да приемем унгарските медии във Войводина, които получават подкрепа от родината и са под контрола на СУВ, да служат като пряк канал за пропагандата на ФИДЕС (партията на Орбан - бел. ред.)“, подчерта Мадяр, цитиран от БГНЕС.

Той е казал на Пастор и че правителството на „Тиса“ ще разследва как е била използвана подкрепата от Унгария през последните 10 години, както и изборните злоупотреби, свързани с гласуването по пощата. Мадяр посочи още, че с готовност е приел поканата на Пастор да посети сънародниците си във Войводина.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Според плановете ми ще посетя нашите унгарски братя и сестри във Войводина в някакъв момент през лятото“, обяви Мадяр.

Съратникът на Орбан ще съдейства на новата власт

Балинт Пастор, лидер на Съюза на унгарците във Войводина и дългогодишен съюзник на отиващия си унгарски премиер Виктор Орбан, заяви, че ще продължи сътрудничеството и с новото правителство на Унгария в интерес на унгарската общност.

Пастор написа в Инстаграм, че разговорът е бил открит, искрен и дава основания за оптимизъм.

„Съгласихме се, че целта на националната политика и занапред трябва да бъде членовете на нашата общност да могат да напредват в родния си край, да упражняват правата си, а нашите институции да функционират успешно и ефективно“, посочи Пастор.

Той потвърди, че двамата са разговаряли и за гласуването по пощата.

„Подчертах, че целият процес подлежи на проверка, че нямаме какво да крием и че всичко е проведено в съответствие с действащите разпоредби на Унгария и Сърбия“, каза Пастор и написа още, че разходването на средствата и досега е било проверявано и ще продължи да бъде проверявано и занапред.

Петер Мадяр и неговата партия „Тиса“ убедително победиха досегашния унгарски премиер Виктор Орбан и неговата партия ФИДЕС на парламентарните избори на 12 април.

Съюзът на унгарците във Войводина и Пастор са дългогодишни съюзници на Орбан и преди изборите в Унгария лобираха сред гражданите с двойно гражданство в Сърбия да гласуват за ФИДЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Унгария Войводина унгарско малцинство Петер Мадяр
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес