Карлос Насар с шампионско посрещане в България! Обясни липсата на рекорди и даде силна заявка за Световното!

Карлос Насар се прибра на родна земя след четвъртата европейска титла, която добави в богатата си витрина. На летище "Васил Левски" в София той бе посрещнат от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев. Световната звезда в щангите обясни липсата на рекорди с леко отпускане от своя страна. Според Насар това не е едно от трудните му състезания. Спортист №1 на България смята, че на предстоящото Световно първенство ще са му необходими по-добри резултати.

"Радвам се, че имах публика в Грузия. Радвам се, че вие сте тук да ме уважите. Със сигурност е уважение, че министърът на спорта дойде. Г-жа Дашева беше с нас там. За мен това означава много. Министърът помогна и за нашата подготовка. Успяхме да се подготвим добре, затова са и медалите", заяви Насар.

"Това не бе едно от трудните ми състезания. Заучено положение, но една стъпка напред към следващите цели. Да, може да се каже, че карахме на по-ниски обороти, но не бях и толкова подготвен, колкото друг път. Медалът е в багажа. Ще го докарат след малко. Имаше липса на конкуренция, макар че арменецът направи стабилно класиране и стабилни резултати. На Световното обаче далеч няма да бъде така. Ние ще сме готови за по-добри резултати", загатна тежкоатлетът.

"Сгреших с първия опит заради бързане. Забавих се в залата загрявка. Не бях пипал щанга доста време и изведнъж излязох на 210. Аз ги вдигнах, но дадоха фал. Опитите за рекорди не се получиха... Може би, защото се бях отпуснал. Бях станал европейски шампион. Не е било писано да са на това състезание", отбеляза още той.

"Не съм щастлив, когато ЦСКА не печели. Не бих си позволил да коментирам треньорските решения. Вероятно има някакви грешки при такъв резултат. Няма време за почивка. Започвам в началото на седмицата да тренирам. За Световното това няма да ми стигне. Моите съотборници се представиха блестящо. Гордея се, че заедно преминаваме през трудностите с тях", допълни Карлос Насар.

