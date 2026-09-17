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Религиозният фронт и Украйна: Църквата в Румъния и САЩ със спешна среща

17 септември 2026, 15:08 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Религиозният фронт и Украйна: Църквата в Румъния и САЩ със спешна среща

Религиозният фронт и войната в Украйна бяха във фокуса на среща между патриарха на Румънската православна църква Даниел и Райли Барнс, посланик по въпросите на международната религиозна свобода в Държавния департамент на САЩ и заместник-секретар на Бюрото по демокрация, права на човека и труд. Дискусиите бяха фокусирани върху сложната и напрегната геополитическа и религиозна ситуация в различни региони на света, предаде румънската информационна агенция Agerpres.

Религиозната свобода в Румъния

Според изявление на Сектора за християнски, междурелигиозни отношения и чуждестранни румънски общности в Патриаршеската администрация на Румънската православна църква, предстоятелят на РПЦ спомена на срещата, че религиозната свобода е гарантирана от член 29 от Конституцията, който защитава свободата на съвестта и убежденията за всички граждани.

Патриархът подчерта, че Законът за култовете уточнява, че румънската държава признава тяхната духовна, образователна, социално-благотворителна, културна и социално-партньорска роля, както и статута им на фактори за социален мир, както и важната роля на РПЦ и други признати църкви и култове в националната история на Румъния и в живота на румънското общество. ОЩЕ: Светият Дух отстъпва място на шпионажа в Руската църква

Религиозният фронт и Украйна

„Негово Блаженство подчерта, че Румънската православна църква непрекъснато се моли за мир по целия свят и за мъдро, справедливо и трайно разрешаване на конфликтите, особено този в Украйна, където Румъния приема много украински бежанци, на които предоставя материална и духовна помощ“, посочва цитираният източник.

От своя страна американският гост изрази възхищение от вярата и традициите на румънския народ и подчерта сложната и напрегната геополитическа и религиозна ситуация в различни региони на света, включително въоръжения конфликт в съседните на Румъния райони, се казва в прессъобщението.

Самотата сред младите хора

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Патриарх Бор и посланик Барнс също така подчертаха многобройните предизвикателства, пред които са изправени съвременните общества, особено сред младите хора, като множество зависимости, индивидуализъм и нарастваща самота. В този контекст П. Ф. Даниел подчерта значението на отговорната свобода, защитата на човешкото достойнство, солидарността и диалога между религиите и общностите. На срещата присъстваха посланикът на САЩ в Румъния Дарил Ниренберг, заедно с делегати от Държавния департамент и американската дипломатическа мисия в Букурещ. ОЩЕ: "Порфирий прави Младич светец": Хърватска партия иска забрана за влизане в ЕС на сръбския патриарх

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Румъния САЩ религия Държавен департамент война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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