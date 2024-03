Война на Русия с НАТО: Нови сигнали. Лятна руска офанзива в Украйна - перспективи (ВИДЕО)

Конкретно, от ISW обръщат внимание на посещението на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин в руския парламент и посланията, които отправи. Най-важното – думите на Путин как корпоративни интереси повлияли на държавни органи и политиките им. Това изглежда като сигнал, че за да е стабилна финансово Руската федерация, най-богатият руски елит ще трябва да допринесе с повече, смятат от ISW, като уточняват – пред Русия няма непосредствени финансови рискове извън увеличеното с много военно харчене, така че говоренето на Путин очевидно засяга това. МВФ направи прогноза за 2,6% ръст на руската икономика тази година, което се дължи на практика изцяло на военния сектор – вече редица анализатори предупредиха, че това не е устойчива основа (хората не водят по-добър живот и не се развиват като ядат танкове и ракети), което е още един белег какво би се случило с Русия при ситуация на мир – НАТО и "колективният Запад" обаче отдавна са сочени от Путин за врагове т.е. той се подготвя към какво да насочи пожара на войната и "развитието" на руската икономика след Украйна.

Друг сигнал – промените на висше ниво в руското военно командване. Конкретно ISW обръща сериозно внимание на назначението на генерал-лейтенант Андрей Булюга за зам.-военен руски министър със специален портфейл логистика. Едва ли в краткосрочен план новият зам.-министър ще се справи с проблемите с логистиката на руската армия и то специално в Украйна, но в средносрочен и дългосрочен план е напълно възможно той да е двигател на по-съществени реформи, гласи оценката на американския тръст: Руският флот официално има нов главнокомандващ, макар и временен

В нов свой анализ украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, прави оценка (на база събрани от него данни – публични и не), че е твърде смело да се мисли, че Русия успешно и координирано ще подреди всичко необходимо за лятна офанзива още тази година – от формиране на стратегически резерви през реорганизация на командвания заради създаване на нови военни окръзи в Руската федерация та до точното и умно използване на новите ресурси. Той дава и примери – на първо място, с Ленинградския военен окръг, който е руският отговор на присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО. Машовец отчита, че там "по някаква причина" няма отделен корпусен зенитно-ракетен полк, както и отделна противотанкова дивизия или отделен ремонтно-възстановителен батальон. И пресмята, че само за попълването на новия "ленинградски" руски корпус (44-ти) трябват 1210 единици бронирана техника, ракетни и артилерийски системи, но Русия сега може да осигури 55-60% от това. 1210 е минималното ниво, за да е корпусът боеспособен, казва украинският полковник. Той предполага и какво ще е решението на руснаците – ремонт на стара и повредена военна техника, но прогнозира, че необходимият обем няма да бъде постигнат преди края на тази година тоест месеци след лятото. С други думи - обявена мащабна реформа и недостатъчно ресурс в момента за изпълнението ѝ, което ще повлияе на войната в Украйна поради необходимостта да се избира какво може да стане и какво не може в кратки срокове, тъй като не може всичко. А ISW коментира обявените вчера, 20 март, нови реформи в руската армия като нещо, за което Русия в момента няма нито необходимите човешки кадри, нито военно оборудване и качество плюс мащаб на обучение, но и което е де факто заявено руско дългосрочно намерение по адрес на НАТО: Шойгу разширява руската армия с десетки дивизии и бригади

After Cuban, Nepalese, Malaysian, Serbian and Syrian, now also mercenaries from Ghana start to appear in the ranks of the Russian army. pic.twitter.com/6Y3WAruaL7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 20, 2024

Руските дългосрочни намерения обаче са пределно ясни – и видеоклипове като долния ги показват. В него можете да видите как т.нар. руски военен инструктор Даниил Шарган обучава малко момче наред с по-големи мъже "да убива хохли" (презрителното име на украинците, което използват руснаците):

Rus. praporshik Danil Shargan twice served in the war in Ukraine, as part of the 35th Motorized Rifle Brigade of the Russian Armed Forces and the Wagner PMC, and now works as an instructor in the so-called “military-patriotic center.” He instructs children to kill Ukrainians. pic.twitter.com/1rq3z7tYge — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 20, 2024

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб има намаление на интензивността на боевете. Украинците отчитат 70 бойни сблъсъка по целия фронт. Отново Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка) е най-горещо – 24 отбити руски пехотни атаки по украинските данни. Впечатление прави, че за втори ден от последните три в сводката е посочено Урожайно като място на боеве. Селото се намира на 9 километра южно от Велика Новоселка и активността там подсказва руски действия, насочени към Угледар – за тази опасност отдавна писа Константин Машовец, припомнете си: Руската армия и оръжия: Украинското разузнаване с текуща оценка (ВИДЕО). Геолокализирани видеокадри на жестоко спряна руска атака с бронирана техника показва нов руски опит за напредък северно от Новомихайловка:

russian assault north of Novomikhailivka meets accurate Ukrainian artillery.

At least one BTR seen burning (0:47-end) approx. here: 47.889320, 37.497132

0:12 seems to suggest there is further vehicles to be expected in the field@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/RY9FRCxqso — PJ "giK" (@giK1893) March 20, 2024

Впечатление прави, че в направлението към Купянск няма нито една руска пехотна атака за последните 24 часа, но пък има 17 отбити в Лиманското направление – селата Билохоровка, Золотаровка, Ямполовка, Терно, Роздоловка и Весело. Има и доста интересни геолокализирани видеокадри как голяма руска атака с бронирана техника бива отблъсната до Золотаровка (17 километра южно от Кремена), заедно с геолокализирани видеокадри от отблъсната голяма руска атака с бронирана техника при Терно (ВИДЕО, 18+): Показно: Унищожение на руска военна колона - танкове и БТР-и (ВИДЕО)

K-2 combat group of the 54th Brigade released a video featuring a nearly complete destruction of an enemy armoured group. Footage shows how the engagement was controlled inside a command point.



Watch full video with subtitles: on YouTube: https://t.co/VNKTuFIAMm pic.twitter.com/oFJnFoaRSL — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 20, 2024

При Авдеевка украинците отчитат 14 отбити руски пехотни атаки. Прави впечатление, че украинците вече не посочват Орловка като място на боеве, но посочват Семьоновка, която се намира малко по-на запад от Орловка и Тоненко. Линията на отбити руски пехотни атаки през последните 24 часа според украинците е Невелско – Първомайско – Тоненко – Семьоновка – Бердичи – Нетайлово. В своя сутрешен обзор, руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов настоява, че руснаците изтласкват бавно украинците от линията Тоненко – Орловка – Бердичи, като при Тоненко руските части са заели позиции във вилната зона, но при Бердичи съпротивата била по-сериозна. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише за опити на руснаците да се закрепят и преминат река Дурная, за да могат ефективно да атакуват Семьоновка и Уманско. Все още няма геолокализирани видеокадри, които да показват правотата на руските твърдения.

И за двата руски източника направлението от Авдеевка е основен акцент – говорят и за Белгород и как там си имало редовен обстрел.

Kozinka - Russia. ~50.45945, 35.58540

Alledgedly:

RDK fighting against a Unit from RU 2nd Speznaz.https://t.co/9TgcEBopMP pic.twitter.com/BhHgTI8q3I — imi (m) (@moklasen) March 20, 2024

