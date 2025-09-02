Война сякаш няма: Оформя ли се тристранна диктаторска ос? Русия гледа към нова цел в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Когато руският диктатор Владимир Путин се появи на годишната среща на върха на основната политическа организация и организация на сигурността на Евразия преди три години, той изглеждаше изолиран и притиснат. Китайският лидер изрази загриженост относно инвазията му в Украйна, а индийският министър-председател категорично заяви: "Днес не е епоха на войни". Други държавни глави оставиха руския си колега сам преди срещите. А на бойното поле в Украйна войските на Москва бързо се оттегляха назад. Сега позицията на издирвания от съда в Хага стопанин на Кремъл се е променила, а светът се е променил заедно с него, пише The New York Times във връзка с присъствието на Путин на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския град Тиендзин.

Путин използва платформата, за да обвини публично Запада за войната в Украйна. Той изпита голямо удоволствие да се хване за ръце с индийския премиер Нарендра Моди и да се разсмее шумно пред китайския президент Си Дзинпин. Трябва да се отбележи, че лидерите на Иран, Непал, Таджикистан, Турция и Виетнам топло стиснаха ръката на Путин по време на закрити срещи, които продължиха до полунощ, предава кореспондентът на американската медия.

"Имах чувството, че войната е била приета по някакъв начин. Сякаш всичко беше се върнало към нормалното и войната дори не съществуваше", казва Мария Репникова, професор по глобални комуникации в университета в Джорджия, която изучава Китай и Русия.

Reuters междувременно отбелязва, че знак на солидарност с агресорите китайският лидер Си Дзинпин се среща днес за първи път с руския и севернокорейския си колега. Геополитически анализатори, цитирани от агенцията, смятат, че срещата между Владимир Путин и Ким Чен Ун в Пекин говори за влиянието на китайския лидер върху авторитарните режими, които се стремят да променят световния ред, основан на западните принципи. А на парада на 3 септември, който ще отбележи Деня на победата за Китай във Втората световна война и на който ще присъстват Путин и Ким, ще има поява и на български вицепремиер: Вицепремиерът Зафиров редом до Путин и Ким Чен Ун на парада в Пекин, БСП имали "сходни цели" с китайските комунисти (СНИМКИ).

"Тази историческа среща на лидерите в китайската столица отваря перспективи за създаването на нова тристранна ос, основана на пакт за взаимна отбрана", пише Reuters, като има предвид Русия, Китай и Северна Корея. Към това число се добавя и Иран.

А в приетата от лидерите на ШОС Декларация от Тиендзин никъде не се споменаваше Украйна.

Путин и Си Дзинпин проведоха двустранни преговори в Пекин на 2 септември. Си посрещна руския диктатор като "дългогодишен приятел" и похвали партньорството им като модел за междудържавни отношения, подчертавайки ролята им като победители във Втората световна война. Путин посочи стратегическия характер на връзките им, припомняйки неотдавнашното посещение на Си в Москва.

Русия пак отхвърля среща между Путин и Зеленски

Същевременно представителите на Кремъл продължават да отричат изявленията на Белия дом за перспективата за двустранна украинско-руска среща Путин-Зеленски или тристранна среща Тръмп-Путин-Зеленски в близко бъдеще. На 1 септември руският президентски съветник Юрий Ушаков заяви, че "няма споразумение" за двустранна среща между украинския президент Володимир Зеленски и Владимир Путин, нито за тристранна среща. На 16 август, след срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска, Ушаков заяви, че не знае кога Тръмп и Путин ще се срещнат отново и че лидерите не са обсъждали перспективата за тристранен формат. На 18 август обаче Доналд Тръмп заяви, че планира двустранна среща между Зеленски и Путин, последвана от такава, в която и той да участва. Повторното потвърждение от Ушаков на отказа на Русия да се ангажира с желаните от Тръмп двустранни и тристранни срещи подкопава продължаващите дипломатически усилия на републиканеца за постигане на мирно уреждане в Украйна, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Оръжието за Украйна: още новини

На извънредно заседание на Съвета Украйна-НАТО, свикано в отговор на последните масирани атаки на Русия, Киев призова съюзниците си да засилят подкрепата за противовъздушната отбрана – по-специално за системи "Пейтриът" и ракети с голям обсег. Украйна поиска партньорите ѝ да разширят сътрудничеството в производството на дронове. Украинските власти очертаха мащаба на щетите и жертвите, причинени от ударите, най-вече срещу Киев в края на август, където загинаха 25 души, включително 4 деца. Членовете на НАТО остро осъдиха действията на Русия.

Има и конкретни обещания - Франция и Украйна координират стартирането на производство на дронове за украинските въоръжени сили, потвърди френският посланик в Киев Гаел Вейсиер. Водят се преговори с френска компания за установяване на производство на дронове в Украйна.

Зеленски заяви на 1 септември, че доставката на допълнителни системи за противовъздушна отбрана ще бъде ускорена, за да защити Украйна от руски ракетни атаки и нападения с дронове. "Ускоряваме доставката на допълнителни системи за противовъздушна отбрана, за да подобрим защитата срещу ракети", написа той в X, без да посочва конкретно споразумение. "Разчитаме на максималните усилия на украинските дипломати в контактите им с партньорите. Приоритетът е да се пресекат "Шахед"-ите. Обсъдихме също така защитата на мрежите и енергийните съоръжения в граничните и фронтовите общини, както и резервните доставки".

Володимир Зеленски планира да се срещне с европейски лидери в Париж на 4 септември, съобщиха AFP и украинската медия "Суспилно", позовавайки се на неназовани източници. Срещата е свикана от френския президент Еманюел Макрон като част от продължаващите международни усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна, според Financial Times. Американският президент Доналд Тръмп засега не се очаква да присъства на срещата, казва източник на AFP.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение в активността в бойните действия в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. Съгласно официалните украински данни - в първия ден от септември е имало 172 бойни сблъсъка. Това е с 18 по-малко спрямо 31 август. Руснаците са хвърлили 120 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с три повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 20 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4918 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 860 по-малко. Руската армия е използвала 5462 FPV дрона, което е с около 300 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – там са отбити 46. В съседното от юг Новопавловско направление са станали 24 руски щурма. В Лиманското направление руснаците са атакували 20 пъти за денонощието, в Купянското е имало 14 пехотни атаки, в Курска и Сумска област - 11, а също толкова са се състояли и в Северското направление. Руснаците хвърлят значими усилия да обединят Харковска област, Купянското, Лиманското и Северското направление в едно, за да се съсредоточат на запад едновременно върху Славянск и Краматорск.

Генералният щаб на Украйна потвърди освобождаването на Новоикономично в Донецка област, както първо съобщи 425-и полк, чиито войници издигнаха украинското знаме там. Селото има стратегическо значение, тъй като се намира на ключовия път Т0504, свързващ Покровск, Мирногорад и Константиновка.

От направлението се появиха и кадри, които показват как украинските сили атакуват и унищожават руска щурмова колона при Покровск, използвайки HIMARS и FPV дронове.

Руското военно командване е прехвърлило относително "елитни" сили от морската пехота и въздушнодесантните войски от северната част на Сумска област и от посока Херсон към Донецка област. Украинска единица, управляваща дронове, която действа в Покровското направление, съобщи за прехвърляне и на няколко единици от Курска област, включително части от 155-а бригада морска пехота (Тихоокеански флот). Целта е да се подсилят руските настъпателни операции към Добропиля - на север от Покровск, където войските на Путин пробиха, но не успяха да се установят на изгодни и стабилни позиции.

Има преразполагане на 70-и моторизиран стрелкови полк от област Херсон до Бахмут, вероятно за да подсили руските офанзивни усилия в Константиновка или Северск. От ISW пишат, че са наблюдавали как през ноември 2024 г. 11-а въздушнодесантна бригада на руската армия е сформирала специален батальон, съставен от севернокорейски войски за бойни операции в Курска област. Тогава оценката на института беше, че севернокорейските войски, които се обучават в Русия, вероятно се обучават с части от 155-а морска пехотна бригада и 11-а бригада, която също е забелязана сега в Донецка област.

Съобщенията за прегрупиране на войските сочат, че руската офанзива през есента на 2025 г. ще се съсредоточи върху усилията за превземане на останалата част от Донецка област, по-специално в районите на Добропиля, Покровск и Константиновка. Прегрупирането на руските сили от северната част на Сумска област към Донецка област сочи, че Москва отстъпва приоритета на офанзивните си операции в Суми. Руските сили са засилили усилията си да обкръжат Покровск, да напреднат към Добропиля и да заобиколят от запад укрепения пояс на Донецка област в Украйна. Тези усилия доведоха до значителни загуби на човешки ресурси, което вероятно налага на руското военно командване да преразпредели силите си в района. Офанзивата на Русия през есента на 2024 г. също се фокусираше върху офанзивни операции в посока Покровск, което показва бавния напредък на Кремъл в постигането на целите на бойното поле при огромни човешки и материални загуби, заключава ISW.

Русия се очаква да започне нови атаки и към град Северск в Донецка област - в опит да установи контрол в района, заяви Дмитро Запорожец, който е говорител на 11-и армейски корпус. Той говори пред "Суспилно" на 1 септември и каза, че в посока Северск "врагът ще продължи да се опитва да провежда атаки с (тежка) техника, докато не започнат есенните дъждове. Очакваме още една мащабна атака".

През лятото руските сили напреднаха в Донецка област, като съсредоточиха усилията си около градовете Покровск и Константиновка, докато настъпваха към Добропиля. Въпреки това Русия не успя да укрепи позициите си или да постигне значителни териториални придобивки, като превзе само няколко малки села. Северск, който явно е новата потенциална цел на Русия, се намира на около 10 километра западно от окупираното село Верхнокамянско. Според местната военна администрация населението на града е намаляло двайсет пъти от началото на руската инвазия. Към лятото на тази година са останали само около 400 жители.

Руските сили целят да си осигурят плацдарм близо до Северск, преди времето да се промени, което ще им позволи да се борят за контрол над града или да го заобиколят през зимата, добави говорителят.

Междувременно броят на руските артилерийски удари в близкия район на Лиман, недалеч от Серебрянската гора, е достигнал 200 на ден, каза Запорожец. Той заяви, че засилените обстрели северно от Северск позволяват на руските сили да напредват, като унищожават украинските позиции с артилерия. "Мащабът на артилерийските обстрели в тази област наскоро се е увеличил почти три пъти. Ако преди имаше 80-90 обстрела на ден, днес те могат да бъдат 190 или 200“, каза говорителят.

Бойците от "Азов" успяха да подобрят отбраната на фронта в посока Покровск и сега ситуацията там е по-добра, отколкото беше преди месец, заяви заместник-командирът на 1-ви корпус "Азов" Светослав Паламар в интервю за "Украинска правда". "Ако говорим за оперативната зона на 1-ви корпус на Националната гвардия "Азов", то към момента, в който влязохме там, т.е. преди 4 август, ситуацията беше доста критична. Както можеше да се види дори на картата на DeepState, врагът напредваше там. Успяхме да подобрим управлението и организацията на войските, да подобрим отбраната", заяви той.

Отбеляза обаче, че проблемът с тази посока е, че сега тя е основната атака на две вражески армии - 51-ва и 8-ма. Те нямат особени проблеми с попълването на личния състав. "Ние ги разбиваме, те идват за възстановяване, след което бързо се попълват и идват отново", каза Паламар. В същото време, според него, общата ситуация е много по-добра, отколкото беше, преди войските на Азов да влязат в района.

Потвърден руски напредък има в Купянското направление. Украинският военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец, който е бил част от генщаба, съобщи на 1 септември, че руските сили са напреднали на север от Тополи - т.е. североизточно от Купянск и близо до международната граница. Имат прогрес също на север от Купянск.

Руснаците вече са и в централната част на Дачно в Новопавловското направление - това е югоизточно от Новопавловка, която се намира в Днепропетровска област.

В западната част на Запорожка област също има руски напредък. Геолокализирани кадри, публикувани на 1 септември, показват, че руските сили наскоро са напреднали южно от Новоданиловка, което пък е южно от град Орехов.

Война на ракети и дронове

През изминалата нощ Русия изстреля 150 дрона от типа "Шахед", както и дронове примамки от различни посоки, включително от окупирания Крим. Украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала с електронно заглушаване 120 дрона в северните, южните, източните и централните региони. Другите 30 безпилотни машини са поразили цели в 9 локации, а отломки са паднали на още пет места, съобщиха украинските ВВС.

Руските сили изстреляха вълна от дронове в ранните часове на 2 септември срещу най-малко три украински области – Одеса, Суми и Киев, причинявайки жертви и щети на гражданската инфраструктура, според местните власти. Имаше масивни пожари и допълнителни разрушения. В южната част на област Одеса администрацията на район Измаил съобщи, че руски дронове са атакували пристанищната инфраструктура, предизвиквайки пожари. Не е съобщено за жертви.

В североизточния град Суми руски дронове удариха нежилищни сгради в район Зарични, предизвиквайки голям пожар, съобщи регионалният губернатор Олег Григоров чрез официалния си канал в Telegram. Временният кмет Артем Кобзар потвърди, че две експлозии са ударили сграда в близост до детска градина. По-късно Серхий Кривошенко, ръководител на военната администрация в Суми, съобщи, че сграда на пазара е била разрушена, а четири жилищни сгради са били повредени, като около 50 прозореца са били счупени. Няколко души са били ранени, включително едно дете.

В Киевска област руски дрон е ударил община Била Церква, като е убил един човек и е ранил други, съобщи секретарят на Общинския съвет на Била Церква Володимир Вовкотруб. Атаката е предизвикала пожар, който според областния губернатор е бил потушен след откриването на тялото на мъж в руините.

Руското военно министерство съобщи, че през нощта ПВО е свалила 13 дрона над Ростовска област.