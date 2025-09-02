Руски обстрели убиха човек и нанесоха щети в Киевска и Сумска област

Един човек е загинал в резултат на поредната руска въздушна атака срещу Киевска област в Украйна. Случаят е от Киевска област, трагедията е станала в населеното място Бяла църква, съобщава ръководителят на местната военновременна администрация в канала си в Телеграм.

"Тялото на мъжа е намерено след като е бил потушен пожар, избухнал заради руски удар в кооперацията, където е живял. В Бяла църква има щети по прозорците на много жилищни сгради заради удара, подпалени са още търговски и промишлени сгради. По-подробна информация ще бъде предоставена по-късно", гласи съобщението.

Отделно, в област Суми също има поражения, съгласно информация от местните военновременни власти, публикувана в Телеграм. "В резултат на руски обстрел са разрушени помещенията на търговски център. Повредени са четири жилищни сгради, счупени са около 50 прозореца. Има пострадали, които са потърсили амбулаторна помощ, включително дете. Избухнал пожар е потушен. Последствията се отстраняват", гласи официалното съобщение.

Същевременно, губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар даде повече подробности за среднощната атака в областта - в западните покрайнини на Ростов. По думите му, две многоетажни сгради са понесли щети - трима души и едно дете са потърсили медицинска помощ, няма сериозни оплаквания.

Защо точно там, в Ростов, са нанесени тези удари - въпросът е на един от по-известните украински телеграм канали: