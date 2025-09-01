Войната в Украйна:

Вицепремиерът Зафиров редом до Путин и Ким Чен-ун на парада в Пекин, БСП имали "сходни цели" с китайските комунисти (СНИМКИ)

01 септември 2025, 15:50 часа 171 прочитания 0 коментара
В понеделник започна официалното посещение на делегацията на коалиция "БСП-Обединена левица" в Китай, предвождана от вицепремиера и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров, съобщиха от партията. По покана на Китайската комунистическа партия българските социалисти ще бъдат гости на военния парад на 3 септември в Пекин, посветен на 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

На парада в Пекин ще присъстват руския президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун.

Днес делегацията ще посети провинция Шандун, където е предвидено посещение на завод за строителство на железопътни линии и магистрали, участвал в изграждането на жп линията Белград-Будапеща. Социалистите ще проведат и срещи с партийни ръководители от провинцията, допълват още от столетницата.

В делегацията на БСП са още заместник-председателят Калоян Паргов, министърът на регионалното развитие и благоустройството и също зам.-председател на партията Иван Иванов, кметът на Пещера Йордан Младенов, председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова, както и членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.

Зафиров похвали комунистическата държавна политика

"Благодаря за топлото посрещане. Впечатлен съм от мащабите на развитие, които виждаме в Шандун - това е ясен резултат от последователна държавна политика", е заявил Атанас Зафиров по време на срещата с явна похвала към китайския комунистически режим. Той припомни, че България и Китай поддържат дипломатически отношения вече 75 години, като България е сред първите държави в света, признала КНР още през 1949 г.

"Отношенията между нашата партия - Българската социалистическа партия - и ККП също имат над 75-годишна история. Ние високо ценим този устойчив и уважителен диалог", подчерта председателят на БСП. Атанас Зафиров е акцентирал върху впечатляващите резултати, постигнати от Китай под ръководството на ККП - от преодоляване на бедността и прилагането на социални политики, до изграждането на мащабна инфраструктура, модерно земеделие и развитие на високите технологии.

Комунисти в Китай, комунисти у нас - "сходни цели"

"Огромният опит на ККП в развитието на Китай е безценен. В БСП споделяме сходни цели - преодоляване на бедността, защита на социалната справедливост, инвестиции в инфраструктура и технологичен напредък“, допълни той.

Шандун е една от трите най-развити икономически провинции в Китай, с население от над 100 милиона души и сериозен принос за общия икономически растеж на страната.

"Впечатлени сме от успехите на Китайската комунистическа партия в провинция Шандун. Те съчетават едно модерно развитие на обществото, заедно с много социални политики и с много прагматизъм. Една провинция и държава във възход, от която много може да се поучим", заяви от своя страна зам.-министър Дора Янкова.

Срещата завърши с взаимно уверение в ангажираност към развитието на двустранното сътрудничество - както на партийно, така и на икономическо и културно равнище. В този контекст бе обсъдена и идеята за създаване на директна авиолиния между София и Пекин, която да улесни контактите, туризма и търговския обмен.

Ивайло Илиев
