Три линии на информационна война: Кремъл действа, дори Z-блогърите не вярват особено (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл усилено действа на хибриден принцип, за да забави и дори спре западната помощ за Украйна. На полето на информацията режимът на руския диктатор Владимир Путин действа в 3 направления в последно време. Първо – Европа е виновна, че войната в Украйна се удължава, като не се забравят ласкателства към Доналд Тръмп, за да се вбива клин в западното единство. Второ – ядрени и всякакви други заплахи (основното оръжие е бившият руски президент и експремиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация). Трето – Русия ще победи в Украйна, независимо какво прави Запада. Това е заключението в днешния обзор на ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Peskov again accused Ukraine and the EU of “undermining peace efforts” by Russia and the US to resolve the war, following another wave of Russian airstrikes on Ukrainian civilian areas. pic.twitter.com/cYirP7ZaPx — WarTranslated (@wartranslated) August 31, 2025

"Заседанието на колегиума на руското министерство на отбраната беше важно. Докладите на министъра и неговите заместници показаха, че те все още се борят с наследството на крадливата бригада на Шойгу (бел. ред. - предишният руски военен министър, сега на поста е Андрей Белоусов). Същевременно някои елементи в докладите бяха критикувани от военни блогъри и доброволци, тъй като съдържаха, меко казано, преувеличена информация, която се различава от реалностите“ - това е извадка от дневния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора", която ясно показва, че руската линия как победата е неизбежна не е неоспорима дори в очите на Z-блогърите. А ISW заключва именно на база това: „Кремъл засилва информационната пропаганда, защото териториалните придобивки остават непропорционално ограничени и бавни в сравнение с високите понесени загуби“ – Още: Русия лъже с хиляди квадратни километри за успехите си на фронта, Тръмп показва немощ в мирния процес (ОБЗОР – ВИДЕО)

Кремъл провежда многостранни информационни усилия, насочени към възпиране на западната подкрепа за Украйна и подкопаване на европейското участие в мирния процес. Напоследък Кремъл засили три реторични линии, насочени към повлияване на вземането на решения от Запада в полза на Русия: обвиняване на европейските държави в удължаване на войната в Украйна, отправяне на ядрени заплахи срещу западните държави и твърдение, че руската победа в Украйна е неизбежна. Представители на Кремъл, най-вече говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и главният изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев, намекнаха, че европейските държави се стремят да удължат войната в Украйна в опит да върнат този дългогодишен руски наратив обратно в западното информационно пространство, за да подкопаят доверието на САЩ в европейските правителства.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Промяната в активността в бойните действия в Украйна е малка. Съгласно официалните украински данни, в последния ден на август е имало 190 бойни сблъсъка. Това е с 8 повече спрямо 30 август. Руснаците са хвърлили 117 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 44 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 29 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5780 изстреляни снаряда, като на дневна база това е 1400 повече. Руската армия е използвала 5780 FPV дрона, което е с около 250 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – там са отбити 64. В съседното от юг Новопавловско направление са станали 25 руски пехотни атаки. Повече спрямо това направление и извън Покровското е имало само в Лиманското – 29, където от месеци руският натиск е силен. В съседното от север Купянско направление са станали 10 руски пехотни атаки, а в съседното от юг Северско направление – 11. Още 10 е имало в Харковска област, при Вовчанск – всичко това показва как руснаците хвърлят значими усилия да обединят Харковска област, Купянското, Лиманското и Северското направление в едно, за да се съсредоточат на запад едновременно върху Славянск и Краматорск.

Russia’s top general Gerasimov had already reported Dachne as “occupied,” but the Ukrainian village is — inconveniently — still under Ukraine’s control. pic.twitter.com/j4ah4UQEBj — WarTranslated (@wartranslated) August 31, 2025

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец анализира ситуацията именно в Купянското направление. Той подчертава, че точно в тази зона действат части както на руската група "Север", така и на руската група "Запад" - числеността на ангажираните войници е трудна за определяне, но е някъде около 80 000 – 90 000 души, възможно е да достига дори 100 000. За сравнение, в Покровското направление в момента руснаците са хвърлили около 110 000 войници. Танковете на разположение на руснаците са между 300 и 450 по различни данни. Бронираните машини на пехотата – между 650 до 720, както и 250 системи за залпов огън.

Машовец подчертава – сега основният руски фокус в Купянското направление е северният фланг, от Строевка до Голубьовка. Руската цел е хем блокада на Купянск от север и северозапад, хем прекъсване на логистиката към Велики Бурлук – населеното място е основна точка между Купянското направление и руските сили във Вовчанск. Украинският експерт посочва, че руската армия е окупирала Кондрашовка, Голубьовка, Радковка и позиции в северозападните и северните покрайнини на Купянск (част от район "Мирно", градското гробище, бензиностанцията "УкрАвтоГаз" и части от улиците "Мичурин" и "Мечникова"). Украинците са направили контраатаки и удържат засега Соболовка, по-голямата част на "Мирно" и са изтикали доста назад руските войници по "Мичурин" и "Мечникова". Отделно украинската армия е близо да овладее позициите западно от пътя Купянск – Двуречна (селото е също на север от града), при Кондрашовка, твърди Машовец. Според него, руските позиции на северния фланг на града като цяло са нестабилни, защото украинците още имат ключови позиции, с които не позволяват навлизане на големи руски части в самия Купянск (например по линията Кондрашовка – Радковка). Машовец уточнява, че украинската армия няма достатъчно сили, за да елиминира руските тесни клинове към Купянск от север, но има силите да не допуска да се разширят. И добавя, че от юг на Купянск руснаците не действат особено активно, но предупреждава, че при още подкрепления руската армия може да се разшири на юг от Купянск, може да направи същото и на север, което засега не се вижда. Той предупреждава и, че за Купянското направление още няма хвърлени украински резерви, което не значи, че и това няма да стане. „Всички изявления на генерал Валерий Герасимов, че днес или утре Купянск пада са преждевременни“, категоричен е Машовец. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" коментира: "Сивата зона на север от Купянск остава", като не отчита никакъв руски напредък, дори минимален – Още: Началникът на руския генералния щаб: Продължаваме войната

От североизток на Покровск, при Мирноград е имало руска атака с 9 единици бронирана техника. Тя е била в района на Новоикономично, в посока откъм Малиновка. Украинският военен канал "Офицер" отчита, че атаката е с цел да се опази поне част от руския напредък към Добропиля. Опитват да се разширят към Мирноград и Попов Яр, добавя каналът за руските действия. А колегата му Станислав Бунятов, украински оператор на военни дронове, предполага, че може би ще има опит за по-мащабна руска офанзива в този участък на фронта:

This morning, Russian forces attempted a mechanized assault toward Myrnohrad, launching a breakthrough from the Malynivka area with six vehicles—tanks and IFVs carrying airborne troops. Ukrainian forces successfully destroyed the vehicles; some infantry managed to disembark, and… pic.twitter.com/HB4mgsbPf7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2025

Бунятов разказва и за друга руска атака с БТР-и, по-на юг и пак в Покровското направление, но пак неуспешна:

За сметка на това обаче и "Рибар", и колегите им от "Два майора" твърдят, че село Комишуваха в Новопавловското направление е превзето от руснаците – още една опорна точка за бъдещи действия в Днепропетровска област.

Тази нощ Русия е изстреляла 86 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени са 76, но има удари от руски дронове на 6 места в Украйна, съобщават украинските ВВС – Още: Украински удар с дронове остави без ток жп инфраструктура в Краснодарския край (ВИДЕО)

According to Ukrainian media, the video shows the launch of Ukrainian-made Flamingo rockets, produced by the company Fire Point and already gaining wide attention online. pic.twitter.com/EilekuCEIp — WarTranslated (@wartranslated) August 31, 2025