При Угледар и в Крим руснаците страдат, Вучич се кани да обърне гръб на Путин (ВИДЕО)

Множеството данни, потвърждаващи какъв страшен разгром претърпя руската армия при Угледар (Въгледар, Вухледар), привлече вниманието и на The New York Times . Авторитетното американско издание публикува материал за случилото се, като обобщи –. Причината – руското командване повтори грешките, които направи при опита да щурмува Киев и влезе в минни полета, където нямаше място за маневри и тежката руска военна техника попадна в капан, като патица на гюме. Руските танкове и БТР-и се оказаха на удобни за обстрел места и украинската артилерия не им прости. Заключението е категорично – Русия загуби най-голямата танкова битка досега в тази война и затова сега опитва да атакува Угледар с пехота. Какъв е резултатът дотук – ето поредни видеокадри:

ВИДЕО: Имат ли мозък руснаците - тоталното унищожение при Угледар

Russian infantry tactics at Vuhledar are no better than the tactics of their tankers pic.twitter.com/QB4EOkz2x3 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 1, 2023

Друг важен аспект по отношение на руската сфера на влияние, макар и засега косвен, е пространно интервю на сръбския президент Александър Вучич пред американското издание Politico. В него Вучич зае доста неприятна за руския диктатор Владимир Путин. Сърбия е изправена пред трудни решения като избор заради желанието да върви по европейския път – това е основното послание на Вучич, който зае и твърда позиция срещу ЧВК Вагнер, заканвайки се да бъдат арестувани всички сръбски граждани, които са отишли да се бият за частната армия на Евгений Пригожин в Украйна. Вучич обърна внимание на темата заради шествие да не се отстъпва по въпроса с Косово от няколкостотин души в Белград, водени от Дамян Кнежевич – човекът-символ на подкрепата за ЧВК Вагнер в Сърбия. Кнежевич беше арестуван и обвинен в подтикване към насилие.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) предупреждава и, че Русия се мъчи да накара МААЕ да признае руското владение на АЕЦ Запорожие, като бави ротации на международните инспектори там и хвърля вината върху това на ООН.

Развитие на военните действия в Украйна

(КАРТА) Според политическия редактор на "Билд" Юлиян Рьопке, който е проучвал публични данни, около 30% от Бахмут е под руски контрол тоест има установени руски позиции. Главно става въпрос за позиции от север, откъм жп гара Ступки, както и от изток, район "Забахмутка" и от юг при гробищата на града. От южните предградия на Бахмут има геолокализирани видеокадри, които показват колко свирепи боеве се водят там:

В сутрешната сводка на украинския щаб като удържани позиции след руски атаки са посочени Дъбово-Василовка (6 километра северозападно от Бахмут), в непосредствена близост до Ягодно (2 километра северно от Бахмут) и Орехово-Василовка (10 километра северозападно от Бахмут). Известни руски телеграм канали като "Рибар" и WarGonzo (на Семьон Пегов) настояват, че от север ЧВК Вагнер са непосредствено при село Хромово, откъдето сега идва основната логистика за защитата на Бахмут според цялото руско военно телеграм общество. И в двата обзора обаче езикът за този напредък е мъгляв – в стил "продължават да напредват". А украинските данни, че руснаците обстрелват от юг Клещеевка (7 километра южно от Бахмут) показват, че там има украинска позиция и нещата изобщо не стоят толкова оптимистично за руснаците що се отнася до пътя Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут (Т0504).

The artillery of the AFU is firing at the location of Russian troops in Bakhmut. pic.twitter.com/W1UhjzGfyE — Paul Jawin (@PaulJawin) March 1, 2023

На южния фронт вече има и руско признание (от "Рибар"), че руснаците си остават при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), където се водят основните боеве. Украинците са категорични, че тяхната позиция там е непокътната.

Олександър Родниянски, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, вече коментира, че ако е необходимо, украинските сили в Бахмут могат да се изтеглят контролирано. Но засега това няма да се прави – според различни украински оценки, съотношението на даваните в момента жертви при руския щурм на Бахмут е 1:7 до 10 – на един загинал украински войник се падат между 7 и 10 загинали руснаци. Според актуалната украинска сводка, вече има над 150 000 убити руснаци в Украйна. Отделно, както зам.-министърът на отбраната на Украйна Анна Маляр, така и говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати обявиха, че в битката отиват резерви и няма да има отстъпление към този момент.

120-mm mortar of the 105th TD brigade is firing. pic.twitter.com/QQVkgOcL5s — Paul Jawin (@PaulJawin) March 1, 2023

По отношение на Авдеевка, ситуацията е обичайната напоследък – блокирани руски атаки при Камянка, Водяне и Маринка (27 километра южно от Авдеевка). Случващото се в Маринка е уникално – от 17 март, 2022 година там реално няма промяна, а тогава руското военно министерство обяви градчето за превзето, но бързо се оказа, че не е така. А какво продължава да се случва на руснаците при Угледар става за пореден път ясно от пресни видеокадри, този път руски – руски танкисти се крият от украинците 2 дни, след като танкът им е взривен, най-вероятно от мина:

В Луганска област нищо ново под слънцето – в гористата местност до Кремена, при Диброва (5 километра южно от Кремена), при Билохоривка (10 километра южно от Кремена), при Куземовка и Макеевка руснаците атакуват и не успяват да се справят с украинската съпротива. А по границата с Белгородска област руснаците укрепват защитни позиции.

За втора поредна нощ в Крим има взривове и твърдения на местните окупационни власти, че уж успешно биват отбивани украински атаки с дронове – при Ялта, Севастопол, Бахчисарай. Вчера руснаците обявиха, че са свалили 10 украински дрона. А украинският кмет на Мелитопол Иван Фьодоров заяви, че е имало дузина украински атаки с дронове по руско военно летище в града.

