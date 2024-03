Войници на НАТО са в Украйна, благодаря на рискуващите: Говори полският външен министър (ВИДЕО)

ОЩЕ: Западни специални части в Украйна: Публична тайна

Сикорски коментира изявлението на френския президент Еманюел Макрон за възможността за изпращане на западни войски в Украйна. Полският външен министър вероятно имаше предвид западните военни инструктори, които със сигурност са в Украйна, както и помагащи за логистика - а и покрай изказване на германския канцлер Олаф Шолц как за използване на ракети "Таурус" (Taurus) трябва да дойдат германски военни на терен в Украйна, за да има "контрол относно целите, за които се използват", има известна представа, че вероятно се оказва помощ и с ракетите Storm Shadow и SCALP: Шолц не иска Германия да бъде свързвана с поразени от ракети "Таурус" руски обекти

Polish Foreign Minister makes unexpected statement about NATO soldiers in Ukraine



"Soldiers from NATO countries are already in Ukraine. I would like to thank the countries that are taking this risk. They know who they are," Sikorski said, commenting on French President Emmanuel… pic.twitter.com/KgTs1WSY4n