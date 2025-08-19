Колко земя изгоря в Гърция: 2025 г. е на пето място по разрушителни последици

Около 45 000 хектара са изгорели в Гърция досега тази година, което нарежда 2025 г. на 5-то място по разрушителни последици през последните двадесет години, според Костас Лагувардос, директор на изследванията в Националната обсерватория в Атина, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Позовавайки се на данни от Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS), Лагувардос заяви, че най-тежките години по отношение на опожарените площи са 2007, 2023, 2021, 2012 и 2025 г.

Ето статистиката:

През 2007 опожарените площи са 271 700 хектара, докато 2023 се нарежда на второ мясот с 174 700 изгорели хектара.

През 2021 са изгорели 130 700 хектара площи, през 2012 - 52 400, а през тази година - 45 400.

Гърция – и голяма част от Южна Европа – се сблъска с поредица от горски пожари през последните седмици, които доведоха до евакуации и дори до смъртни случаи.

Последните пожари

Вчера вечерта голям горски пожар избухна в гориста местност в Амигдало в община Тирнавос, Лариса. Пожарът бушува на труднодостъпно място, което усложнява усилията за гасене на пожарите, въпреки че властите заявиха, че в момента няма непосредствена заплаха за близките жилищни райони. На място работят 25 пожарникари с осем двигателя, подпомагани от четири самолета и два хеликоптера.

Местните власти са разположили и цистерни с вода и тежка техника. В следобедните часове друг пожар избухна в гориста местност в района на Теспротия в северозападна Гърция, което доведе до реакция на пожарникари и резервни екипи. Според пожарната служба, пожарът е близо до Керасочори, като в операцията участват 22 пожарникари, един наземен екип, пет превозни средства, два самолета и един хеликоптер. ОЩЕ: Пътниците изгоряха: Тежка катастрофа в Северна Гърция