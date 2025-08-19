5000 мълнии удариха наша съседка само за една вечер

Над 5000 мълнии са били регистрирани в южната ни съседка Гърция до понеделник вечерта, според метеорологичната служба Meteo, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Данните от спътника Meteosat-12 показват 5208 удара над сушата и 96 в морето. Мълниите бяха резултат от бурите, които пък донесоха обилни валежи в части от Централна Гърция, Източна Македония и Тесалия, се посочва още в материала на гръцкото издание.

Мълниите предизвикаха пожари

Властите съобщиха, че мълния вероятно е предизвикала два горски пожара, единият в Мегалополис, Аркадия, а другият във Филиатес, Теспротия. В Аркадия са били разположени 37 пожарникари, два наземни екипа, 10 пожарникарски апарата, два самолета и един хеликоптер. В Теспротия са били мобилизирани 22 пожарникари, един наземен екип, пет пожарникарски апарата, два самолета и един хеликоптер. Нито един от пожарите не е застрашил домовете.

Пожарите в Гърция за последното денонощие

В цялата страна през последните 24 часа избухнаха 54 горски пожара. Четиридесет бяха бързо овладени, а 14 останаха активни, докато следователите разследваха причините им.

Припомняме, че наскоро излезе статистика, че около 45 000 хектара са изгорели в Гърция досега тази година, което нарежда 2025 г. на 5-то място по разрушителни последици през последните двадесет години. ОЩЕ: Колко земя изгоря в Гърция: 2025 г. е на пето място по разрушителни последици