Вселенският патриарх с отговор след като Русия го нарече "антихрист"

Вселенската патриаршия определи като фантастика и фалшиви новини обвиненията на руското външно разузнаване, което нарече вчера патриарх Вартоломей "константинополския антихрист". Руската Служба за външно разузнаване (СВР) го обвини в сътрудничество с британското разузнаване.

"Фантастичните сценарии, фалшивите новини, хулите и измислените информации от всякакъв вид не обезсърчават Вселенската патриаршия да продължава служението и вселенската си мисия", се казва в изявление на патриаршията, цитирано от гръцката телевизия Скай.

Вчера в прессъобщение, разпространено от ТАСС, СВР заяви, че патриарх Вартоломей "продължава разколническата си дейност в православното църковно пространство", като е "насочил черното си око към страните от Балтика". Този "дявол в плът"е обзет от идеята да изтласка руското православие от балтийските държави и е установил там напълно контролирани от Фенер църковни структури, се казва още в съобщението на руското външно разузнаване.

В документа се твърди, че за тази цел Вартоломей е поддържан по всякакъв начин от британските специални служби, които активно подклаждат русофобски настроения в Европа. "С тяхната подкрепа затъналият в смъртния грях на разкола Вартоломей е намерил общ език с властите на балтийските държави в усилията да внесе смут в руския православен свят. Като се опира на идейни съюзници в лицето на местни националисти и неонацисти, той се опитва да откъсне Литовската, Латвийската и Естонската православна църква от Московската патриаршия чрез съблазняване на техните свещеници в изкуствено създадените от Константинопол марионетни религиозни структури", продължава руското разузнаване.

"Агресивните апетити на "константинополския антихрист" не се ограничават до Украйна и Прибалтика, той постепенно включва в своето коварство и страни от Източна Европа. За да нанесе удар по "особено опърничавата" Сръбска православна църква той има намерение да предостави автокефалия на непризнатата Черногорска православна църква", се казва още в съобщението на СВР, цитирано от БТА.

В отговора на Вселенската патриаршия се посочва, че "Константинополската църква майка – майка и на Руската църква – изразява дълбоката си скръб от новата руска атака срещу личността на Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей". Посочва се, че от 2018 г., Вселенската патриаршия избягваше да коментира безбройните подобни атаки от църковни и политически лица в Русия. "Същото прави и днес."

