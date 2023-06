Всички се питат: Къде е Путин сега?

Но тъй като наемниците на Вагнер очевидно се опитват да си проправят път към столицата, мелницата за слухове в социалните медии се разраства.

Някои потребители отбелязват, че самолетът на Путин - специален самолет Ил-96-300ПУ - е напуснал Москва в 14:16 (11:16 GMT) и се е насочил на северозапад, според услугата за проследяване FlightRadar. След това самолетът очевидно е изчезнал от системата близо до град Твер, северозападно от Москва.

❗️ Putin's plane took off from Moscow and disappeared from radar#Putin's special Il96-300PU (Point of Control) plane took off from #Moscow toward St. Petersburg at 14:16 Moscow time, FlightRadar data shows. The flight's destination was not specified, and it disappeared from the… pic.twitter.com/7m6NBryjvA