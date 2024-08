Втори Пролетарск? Пожарът в нефтеното депо в Каменски край се разраства (ВИДЕО)

Пожарът в нефтеното депо Атлас в Каменски район се разраства. Днес следобед стана ясно, че огънят се е разпространил и в други резервоари наблизо.

Стратегическото руско предприятие "Атлас" беше поразено при атака с дронове снощи. Предприятието се намира в Каменски район на Ростовска област и не за пръв път се превръща в мишена. То е специализирано в съхранение и доставка на гориво и петролни продукти за руската армия, като през 2020 година участва в мащабни учения за доставка на горива за руските въоръжени сили, организирани от руското военно министерство и Росрезерв.

The fire at the Atlas oil depot in Kamensky District has spread to other tanks nearby. https://t.co/S24aivyfUI pic.twitter.com/fkk2pcJc2E