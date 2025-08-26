"Външната политика е по-сложна от таблицата за умножение": Полша обясни защо плаща Starlink-а за Украйна

Защо Полша да плаща за сателитната интернет услуга Starlink за Украйна, нека Киев да бъде така добър сам да си плаща. В този дух бе вчерашното изявление на лидера на десния алианс "Конфедерация - Свобода и независимост" Славомир Мецен. В профила си в социалната мрежа Х той написа "ако Украйна иска да има Starlink, нека си плаща за него".

Днес обаче полският външен министър Радослав Сикорски даде обяснение, включително адресирано и до Мецен, защо Полша е тази, която плаща за услугата. Причината е, че по този начин самата Полша би била защитена в случай на нападение от страна на Русия.

"Като помагаме на Украйна, ние държим армията на Путин далеч от нашите граници, което е в интерес, по-специално финансов, на полския данъкоплатец. Външната политика е по-сложна от таблицата за умножение", отговори Сикорски също в Х.

