Войната в Украйна:

"Външната политика е по-сложна от таблицата за умножение": Полша обясни защо плаща Starlink-а за Украйна

26 август 2025, 15:27 часа 383 прочитания 0 коментара
"Външната политика е по-сложна от таблицата за умножение": Полша обясни защо плаща Starlink-а за Украйна

Защо Полша да плаща за сателитната интернет услуга Starlink за Украйна, нека Киев да бъде така добър сам да си плаща. В този дух бе вчерашното изявление на лидера на десния алианс "Конфедерация - Свобода и независимост" Славомир Мецен. В профила си в социалната мрежа Х той написа "ако Украйна иска да има Starlink, нека си плаща за него".

Днес обаче полският външен министър Радослав Сикорски даде обяснение, включително адресирано и до Мецен, защо Полша е тази, която плаща за услугата. Причината е, че по този начин самата Полша би била защитена в случай на нападение от страна на Русия.

"Като помагаме на Украйна, ние държим армията на Путин далеч от нашите граници, което е в интерес, по-специално финансов, на полския данъкоплатец. Външната политика е по-сложна от таблицата за умножение", отговори Сикорски също в Х.

Още: Полша продължава да финансира Starlink за Украйна - президентът опроверга министър

Полският президент наложи вето на закон за социални помощи и здравеопазване за украинци

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Украйна Полша Радослав Сикорски Володимир Зеленски Starlink война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес