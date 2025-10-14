Войната в Украйна:

"Исторически ден": Стармър доволен от мирния план за Газа

Британският премиер Киър Стармър приветства вчерашния "исторически ден", след като ключови държави се съгласиха с мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа. Той заяви, че Великобритания може да играе ключова роля в наблюдението на спазването на примирието, предаде ДПА. Стармър беше в Шарм ел Шейх, за да присъства на подписването на споразумението от американския президент и посредниците от Египет, Катар и Турция, след като всички 20 останали живи израелски заложници бяха освободени от "Хамас". Представители на Израел и "Хамас" не участваха в срещата на върха. 

Без повече грешки

"Това, което ще се случи по-нататък, е наистина важно и затова през целия ден обсъждах с лидерите каква роля можем да играем", каза Стармър. "И ние, по-специално Обединеното кралство, мисля, че можем да играем роля в наблюдението на спазването на примирието, но и в разформироването на структурите на "Хамас" и предаването на оръжията им, като се възползваме от опита си в Северна Ирландия", посочи британския премиер.

"Така че днес въпросът вече се прехвърля към това как да приложим споразумението и как да се уверим, че то ще бъде изпълнено. Много е важно да съсредоточим вниманието си върху това. Не трябва да допускаме никакви грешки сега", каза Стармър.

Той заяви, че не се е кандидатирал за роля в комитета за Газа, който ще бъде председателстван от Тръмп, и че "други трябва да решат" дали бившият премиер Тони Блеър трябва да участва.

Блеър беше сред онези, които се наредиха на опашка, за да стиснат ръката на американския лидер в Египет, и изглеждаше, че има подкрепата на Палестинската автономия, след като се срещна с нейния вицепрезидент в неделя.

Стармър проведе също поредица от срещи с лидери в Шарм ел Шейх, докато чакаха Тръмп да пристигне от Израел за подписване на мирния план за Газа, посочва ДПА.

Антон Иванов
Антон Иванов
