Кардиоонколози от „Сърце и Мозък“: Победата над рака на гърдата зависи от здравето на сърцето

"Сърце и Мозък" е една от малкото болници в страната, в които едновременно функционират кардиологична и онкологична клиники, и единствената, която от 2022 г. насам реално развива кардиоонкология. През септември 2025 г. д-р Мартина Самарджиева оглави първия по рода си Сектор по кардиоонкология към клиниката по кардиология.
Екип от шест кардиолози ежедневно консултират и проследяват десетки онкологичноболни пациенти. Целта е да запазят тяхното сърце здраво, за да могат специалистите по медицинска онкология и лъчетерапия да провеждат лечение на основното им заболяване без проблеми. Мултидисциплинарният подход и добрата колаборация между екипите от различните специалности е основна за добрите резултати и за по-големия брой пациенти, приключили успешно своята терапия.
Плевенските кардиоонколозите са част от работна група към дружеството на кардиолозите в България, която има за цел да изработи стандарт в лечението на тези пациенти, нуждаещи се от специфичен подход. По този повод разговаряме с д-р Мартина Самарджиева, водещ кардиолог и ръководител на екипа.
- Тази година акцентът на кампанията за профилактиката на рака на гърдата в ‚Сърце и Мозък‘ е кардиоонкологията. Разкажете повече за инициативата.
- Както вече е известно, ракът на гърдата, диагностициран навреме, е лечим. За това в нашата болница през целия месец октомври насочваме вниманието на жените към профилактичните прегледи. От 20 до 24 октомври екипът по кардиоонкология ще провежда безплатни прегледи за жени с вече диагносициран рак на гърдата с цел да се предпази тяхното сърце и да завършат успешно и безопасно противотуморното си лечение.
Прегледите ще включват електрокардиограма с измерване на артериалното налягане, щателна ехокардиографска оценка на сърцето с измерване на помпената функция на лява камера (2D и 3D) и осъществена оценка на глобалния лонгитудинален стрейн на ляв камера, показател, който ни дава възможност да уловим прояви на субклинична (още преди да се е проявила клинично) кардиотоксичност. Пациентките ще имат възможност и за проверка на специфични лабораторни показатели, които ще дадат допълнителна информация за състоянието на тяхното сърце като NTproBNP и тропонин. Тези изследвания ще се правят допълнително и не са част от предвидения пакет. На база на получените резултати ще бъде изготвена прогноза за очаквани прояви на кардиотоксичност при всеки пациент и индивидуален план за проследяването му от кардиолог. Желателно е за прегледа да се носи медицинска документация, свързана с прилаганата противотуморна терапия и актуални изследвания, ако пациентът разполагат с такива.
На 15 октомври 2025 г. лекарите от клиниките по кардиология, хирургия, медицинска онкология, лъчелечение и образна диагностика от ,Сърце и Мозък’, заедно със свои пациенти организират поход в розово под надслов „Ние сме до теб!“ Точно в 17 ч. на входа на парк „Кайлъка“ те ще се съберат, за да поемат по алеите към езерото. Пациентите и техните близки ще имат възможност да разговарят със своите лекари в неформална среда и също така да обменят мисли и опит за процеса на лечението. Инициативата има за цел да привлече вниманието на жените, да им напомни да се погрижат за собственото си здраве и колко важни са профилактичните прегледи. В същото време да заявят, че са заедно в битката с рака.
- Какво представлява кардиоонкологията?
- Сърдечносъдовите заболявания, следвани от онкологичните заболявания, са водещите причини за смъртност сред населението. Кардиоонкологията е нов, бързо развиващ се клон на кардиологията, ангажиран със сърдечносъдовото здраве на онкологичноболните пациенти, подложени на противотуморна терапия. Целта на кардиоонколога е да помогне на тези пациенти да преминат през терапията за онкологичното си заболяване възможно най-безопасно и да я завършат успешно.
- Защо е необходимо онкологичноболните пациенти да бъдат проследявани от кардиолог?
- Кардиотоксичността или увредата на сърцето от противотуморната терапия е една от основните и най-често срещани токсичности, които се наблюдават при онкологичноболните пациенти. Тя може да се представи по различен начин в зависимост от вида прилагана противотуморна терапия: сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, ритъмно-проводни нарушения, пулмонална хипертония, миокардити, перикардити, исхемична болест на сърцето, артериални и венозни тромбози. Освен в хода на терапията проявите на кардиотоксичност може да се наблюдават и по-късно, след приключването ѝ, понякога дори години след това. Кардиологът е лекарят, който трябва да следи стриктно и да реагира своевременно, за да запази здравето на сърцето и сърдечносъдовата система.
- Как може да се предпази сърцето при тези пациенти?
- Кардиоонкологът следва да оцени различни параметри при своите онкологичноболни пациенти още преди започване на противотуморното им лечение. Целта е да се уловят навреме проявите на клинична и субклинична (още преди да са се проявили първите симптоми) кардиотоксичност в хода на терапията и след това. Това се постига чрез комплексна оценка с помощта на щадящи пациента методи:
- Подробно снета анамнеза за сърдечносъдови заболявания и други придружаващи заболявания. Електрокардиографска оценка. Подробна ехокардиографска оценка с помощта на най-съвременна апаратура с възможност за оценка на глобален лонгитудинален стрейн и 3D фракция на изтласкване позволяваща улавяне на кардиотоксичност дори преди първите симптоми. Изследване на специфични биомаркери, даващи възможност да се оцени здравето на сърцето.
- Определяне на риска за развитие на кардиоотксичност.
- Изготвяне на индивидуален план за проследяване в хода на противотуморната терапия, включване на кардиопротективна терапия при необходимост и съвети за двигателната активност и хранителния режим.
- Изготвяне на план за проследяване след приключване на противотуморната терапия, поради възможност за късни (дори години след това) прояви на кардиотоксичност.
За повече информация и предварително записване: тел. 064/ 678 400