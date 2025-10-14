Заради украинските бежанци: Полша се отърва да плаща по 20 000 евро за прием на мигранти

Полша ще получи т. нар. opt-out от пакта за миграция на ЕС и няма да е длъжна да изпълнява основни изисквания в него. Става въпрос за следното - Варшата няма да е длъжна да приема мигранти, регистрирани в Полша като първа страна на влизане в ЕС или да плаща по 20 000 евро за всеки, който откаже да приеме без основания (данък миграция). Всъщност този т.нар. данък е знак на солидарност - но Полша поиска да не влиза в тази рамка, защото е приела милиони бежанци от Украйна. И още - защото през Беларус периодично има опити на режима на местния диктатор Александър Лукашенко да угоди на руския диктатор Владимир Путин чрез прехвърляне на нелегални мигранти с цел създаване на напрежение.

Новината, че Полша ще получи изключение от пакта започна да се промъква още на 11 октомври в различни полски медии. Много бързо полският премиер Доналд Туск каза същото: "Няма да има преместване на мигранти - никакво", а вече и полското МВнР обяви, че страната ще има специален статут.

Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy! — Donald Tusk (@donaldtusk) October 11, 2025

Според TVN24, специалният статут ще остане в сила поне една година, но може да бъде удължен поради продължаващия миграционен натиск и продължаващата подкрепа на Полша за Украйна.

