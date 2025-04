Въздушна тревога в цяла Украйна, Киев отговори с атака по Крим (ВИДЕО)

За поредна вечер Украйна е под сериозна атака. На територията на цялата страна прозвучаха сирени за въздушна тревога, съобщава се за взривове в столицата Киев.

Град Миколаев също е под атака. По предварителни данни, от акваторията на Черно море срещу града са изстреляни най-малко 8 ракети „Калибър“.

Украйна отговори с атака срещу цели на окупирания Кримски полуостров. Съобщава се за дронове над Кросноперекопска област. Местни канали твърдят, че има стрелба на противовъздушната отбрана, но свидетели казват, че броят на взривовете далеч надвишава всякакви „прихващания“. Съобщава се, че от запад се приближават нови групи безпилотни летателни апарати. Заради атаката е затворен и Кримският мост.

Ukrainian drones can be heard flying over Krasnoperekopsk district in occupied Crimea. pic.twitter.com/K8TmCrYBtS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 23, 2025

Съобщава се и за мощна експлозия близо до Шелковичное в района на Саки в окупирания Крим. Местните предполагат възможен удар – районът включва радарни съоръжения и много други военни обекти.

A powerful explosion reported near Shelkovychnoye in the Saky district of occupied Crimea. Locals suggest a possible strike—area includes radar facilities and more. pic.twitter.com/RBU5Iz0hzk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 23, 2025

Според руски канали за наблюдение се съобщава за взривове във военновъздушната база Кировска на Кримския полуостров.

According to Russian monitoring channels, explosions/arrivals are reported at the Kirovske military air base, occupied Crimea. pic.twitter.com/LeSifFzo1W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 23, 2025