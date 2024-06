Взрив разтърси полски завод, произвеждащ ПВО за Украйна (ВИДЕО)

По време на експлозията вътре е имало двама души. Трети е бил навън и не е пострадал. Един 59-годишен мъж е загинал, а един е ранен, съобщи директорът на завода Елжбета Шренявска пред местната радиостанция RMF24.

На мястото на инцидента работят пожарни екипи, кацнал е и хеликоптер на бърза помощ. Раненият мъж е откаран в болница с линейка. Няма опасност за живота му.

