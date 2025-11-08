Любопитно:

Взрив след взрив в Украйна и Русия: Целта - да бъде спрян токът. КАРТА на руските удари за 3 месеца (ВИДЕО и СНИМКИ)

08 ноември 2025, 08:43 часа 577 прочитания 0 коментара
И тази нощ въздушната война в Украйна и Русия не стигна до примирие. Този път Русия беше по-активна, нанасяйки серия от удари по различни места и цели в Украйна. Данни за руски атаки и удари има от Киев, Харков, Одеса и Днипро (Днепропетровск), като в профилите в социалните мрежи на украинската спешна служба (ДСНС) вече е публикувана информация, снимки и видеокадри.

В Киев атаката е била с дронове – пожари са регистрирани на две места, щетите са материални, като става въпрос за повреди по гражданска инфраструктура и моторни превозни средства. В Харковска област е имало руска бомбардировка с авиобомби, ударена е бензиностанция в село Коротич, ранени са 8 души:

В Одеса руски дронове са успели да поразят обект на енергийната инфраструктура, но няма човешки жертви. Не така са се развили нещата в Днипро – там е загинал 1 човек и са ранени 10 (първоначалната информация беше за 7), след като руски дрон е уцелил девететажна сграда и са били подпалени апартаменти между 4-тия и 6-тия етаж. От сградата са извадени живи 28 души, 5 от които са били деца. 10 ранени, включително 2 деца, са хоспитализирани.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обаче твърди, че при руския обстрел са използвани и свръхзвукови ракети "Кинжал" и ракети с морско базиране "Калибър", като цели са били украински ТЕЦ-ове – Змиевския ТЕЦ в Харковска област, Приденпровския ТЕЦ, както и електроцентралата в Кременчук. Каналът казва, че имало проблеми с тока в Киев, аварийно спиране на електричеството в Черкаска област. Долните карти показват руските удари по обекти на украинската електроенергийна инфраструктура само в периода август – октомври, 2025 година. Сред целите са били общо 10 ТЕЦ-а, отделно са удари по ел. Подстанции, газова инфраструктура и дори мини за добив на въглища:

И Украйна не остава длъжна

Тази нощ над руска територия са свалени 79 дрона, съобщава в сутрешната си сводка руското военно министерство. То посочва, че най-много са свалени над Рязанска област – 36. Тамошният губернатор Юрий Слюсар казва, че няма пострадали хора, но се уточнявала информацията за щети. 10 дрона са свалени над Брянска област, 9 – над Курска област, 8 – над Волгоградска област, по 5 над Белгородска област и Крим, 3 над Саратовска област и по 1 над Воронежка, Смоленска и Орловска област.

Безсънната нощ за съответните руски области започна с взривове в Курск, но тамошният губернатор Александър Хинщейн и до този момент не е съобщил нищо съществено в канала си в Телеграм, освен че се уточнява информация за повредени жилищни сгради:

В Саратовска област губернаторът Роман Бусаргин се оплаква от щети по жилищна сграда, избити били стъклата на прозорците и имало двама среднотежко ранени, както и щети по автомобили:

Ивайло Ачев
