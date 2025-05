Взривове и пожари разтърсиха Подмосковието и Башкирия (ВИДЕО)

В руския град Подолск в Московска област е възниквал голям пожар и са се чули експлозии в ранните часове на 16 май. По информация на Telegram канала SHOT, чийто основател е под европейски санкции, още през нощта жителите на квартал Климовск са видели от улица "Промишлена" да се разгаря пламък. Там гори складово помещение на център за обслужване на автомобили. На мястото на инцидента вече работят служители на Министерството на извънредните ситуации.

A sudden fire erupted at a machinery testing station warehouse near Moskow. Also, Crimean Wind reports explosions in Crimea: 126th Russian Coast Guard Brigade depots in Perevalne burn and detonate. pic.twitter.com/pGmpPdUMrv